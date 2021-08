Stella Moris, partnerica Juliana Assangea, pozvala je američkog predsjednika Joea Bidena da preinači odluku administracije njegovog prethodnika Donalda Trumpa i povuče tužbu protiv osnivača WikiLeaksa za špijunažu.

Assange se nalazi u zatvoru Belmarsh, smještenom u jugoistočnom dijelu Londona, i vodi sudsku bitku protiv Sjedinjenih Država koje su se žalile na odluku lokalnog suca koji je odbio zahtjev za Australčevo izručenje, navodeći kao razlog bojazan za Assangeovo mentalno zdravlje.

Uvodno saslušanje će biti održano u srijedu na Visokom sudu.

"Potpuno je jasno da bi američka administracija trebala odbaciti slučaj. Bidenova administracija ne može istovremeno braniti slobodu medija i nastaviti voditi ovaj postupak", izjavila je u utorak Stella Moris ispred zatvora Belmarsh u razgovoru za agenciju PA.

"Ovo je gore od licemjerja. To je izravan napad na temelje onoga što državu čini slobodnom i otvorenom, a to je nešto što ne može paliti i gasiti na prekidač. To je mračna ostavština koju Biden čini svojom, osim ako ne napravi zaokret, a to bi morao učiniti", dodala je Moris, koja iz veze s Assangeom ima dvoje djece.

Assange je priveden nakon što mu je Ekvador odbio i dalje pružati azil u svom londonskom veleposlanstvu, a optužnica ga tereti za 17 slučajeva špijunaže. Bude li izručen Sjedinjenim Državama i sud ga proglasi krivim, mogao bi dobiti kaznu do 175 godina zatvora.