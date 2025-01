Iz Kalifornije i dalje stižu zastrašujuće snimke požara. Potvrđena je smrt pet osoba, iako službe strahuju da je broj i veći. Ima i ozlijeđenih. Od 5 požara, dva najveća su i dalje izvan kontrole. Evakuirano je gotovo 200 tisuća ljudi. Vatrogascima očajnički nedostaje voda. Stanovništvo se suočava i s drugim opasnim uvjetima - zagađenim zrakom i neispravnom vodom.

Situaciju koriste lopovi, najmanje 20 osoba uhićeno je zbog krađa.

I snimke iz zraka pokazuju posljedice ove katastrofe.

Joe Biden obavijestio je novinare o mjerama koje poduzima američka vlada kako bi se suzbila katastrofa te je naveo da će njegovo odobrenje proglašenja velike prirodne katastrofe omogućiti stanovnicima da online zatraže financijsku pomoć za osnovne potrepštine poput namirnica, dječje formule i lijekova na recept.

Dodao je da je povećao savezna sredstva za pomoć u katastrofama te naredio slanje 30 helikoptera i zrakoplova za gašenje požara u Los Angeles, kao i osam vojnih C-130 – velikih transportnih aviona posebno opremljenih za gašenje požara.

Biden je također rekao da će vatrogasci i zrakoplovi iz Kanade stići na područje požara te da se direktorica Savezne agencije za upravljanje hitnim situacijama (FEMA) Deanne Criswell već nalazi u Los Angelesu.

"S vama smo. Ne idemo nikamo", poručio je. "Vatrogascima i hitnim službama, vi ste heroji", poručio je Biden.

Potpredsjednica Kamala Harris opisala je požare kao "hitno pitanje" i prizore iz južne Kalifornije nazvala "apokaliptičnima".

"Suočavamo se sa situacijom koja je izuzetno dinamična", rekla je. "Sve je još uvijek u tijeku i u određenoj mjeri nepredvidivo jer doslovno čekamo da vidimo u kojem će smjeru puhati vjetar."

Premijer Andrej Plenković objavio je u četvrtak navečer na X-u da je šokiran prizorima iz Los Angelesa i da je u mislima sa svima pogođenima u razornim šumskim požarima.

"Šokiran sam prizorima razaranja koji dolaze iz Los Angelesa. Naše su misli s obiteljima stradalih i svima onima koji su pogođeni razornim šumskim požarima. U ovom teškom trenutku, solidarni smo s Los Angelesom i svim njegovim građanima", objavio je premijer na X-u.

I am shocked by the scenes of destruction coming from Los Angeles. Our thoughts are with families of the victims and all those who have been affected by the devastating wildfires. In this difficult moment, we stand in solidarity with the @LACity and all its citizens.@MayorOfLA