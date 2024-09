VIDEO Objavljene snimke trenutka velikog napada na Moskvu: "Pogledao sam kroz prozor i vidio vatrenu loptu"

Ukrajina je u utorak izvela jedan od svojih najvećih napada dronovima na Moskvu i zapadnu Rusiju. U napadu su ubijena žena i devetogodišnji dječak, uništeni su deseci kuća i zatvorene su zračne luke u Moskvi, izvijestili su ruski dužnosnici.

Rusija je navela da je iznad moskovske regije, u kojoj živi više od 21 milijuna stanovnika, oborila najmanje 20 dronova, a još 124 su oborena iznad osam drugih regija.

Tri od četiri moskovske zračne luke bile su zatvorene za zračni promet nakon napada, a djelomično je zatvoren i najvažniji put do glavnoga grada.

Normally limited to cheering on their war with images on television, a Moscovite gets an up close look. pic.twitter.com/f9lpBPk8uy

Napadi dronovima oštetili su najmanje dva visoka stambena zdanja u okrugu Ramenskoje u moskovskoj regiji zapalivši stanove, rekao je moskovski guverner Andrej Vorobjov.

Jedna 46-godišnja žena je poginula, a tri osobe su ozlijeđene, dodao je Vorobjov te napomenuo da su 43 osobe evakuirane u privremene smještajne centre.

Drones attacked the Moscow region. One person was killed. The attack was the largest since the beginning of the war



Ukraine overnight conducted the largest (according to the Russian Defense Ministry) drone attack on the Moscow region. A 46-year-old woman was killed when one UAV… pic.twitter.com/54rebgPNqV