Ne sviđa vam se Copilot u Wordu? Od sad možete koristiti ovu alternativu

Anthropic je u objavi na društvenim mrežama predstavio svoj chatbot Claude kao alternativu Microsoftovu Copilotu. Dodatak je dostupan korisnicima Claudea na Team i Enterprise planovima i može se besplatno testirati u beta fazi.

Anthropic širi Claude na radno mjesto. Od lipnja 2024. godine integriran je u Google Workspace aplikacije, uključujući Gmail, Google kalendar i Google disk, te povezuje i Slack. Prošli tjedan tvrtka je objavila da je Claude Cowork dostupan na plaćenim MacOS i Windows planovima.

Copilot dobio konkurenciju u Wordu

Za korisnike Worda, Claude se natječe s Microsoft Copilotom pokrenutim u veljači 2023. godine. Copilot se suočio s kritikama zbog sveprisutnosti u Windows 11 operativnom sustavu i Microsoftovom softveru, dok neki korisnici preferiraju alternative Microsoftovoj umjetnoj inteligenciji.

Nije se zgoreg podsjetiti da je Microsoftov pomoćnik Clippy, predstavljen 1996. godine, bio je jedan od prvih pokušaja integriranog asistenta u Wordu, no postao je simbol nametljive i često beskorisne pomoći te je uklonjen iz zadanih postavki 11. travnja 2001. godine. Iako je taj rani pristup napušten, ideja digitalnih asistenata kasnije je u Microsoftu ponovno oživjela kroz Copilot, a sada i kroz nove alternative poput Claudea. Spomenuti Clippy danas postoji tek kao nostalgična referenca u obliku funkcije proširenja u Chromeu.

Claudeove mogućnosti u Wordu

Claude može generirati i uređivati dokumente unutar Worda. Za izradu sadržaja korisnik može “otvoriti predložak i opisati što je potrebno”, navedeno je u najavi Anthropica iz proteklog vikenda.

Za uređivanje teksta, korisnici mogu označiti odlomak i zatražiti od Claudea da ga skrati, promijeni ton ili ukloni pasivne konstrukcije. Sustav pritom može otkriti i neispravne unakrsne reference u dokumentu.

Uz uređivanje, Claude može analizirati komentare u dokumentu. Može sažeti izmjene koje je druga strana napravila u ugovorima, uključujući moguće sporne točke, te predložiti odgovor ili novu formulaciju teksta.

Reakcije na LinkedIn objavu bile su podijeljene, prenosi Cnet. Jedan korisnik se požalio da "Claude ponekad sam odluči generirati MS Office dokument". Drugi korisnik je pak podržao novog Word asistenta. "Drago mi je to vidjeti i čekao sam ovo izdanje", poručio je.