Anesteziolog izazivao srčane udare kako bi mogao spašavati pacijente, sada je doznao zatvorsku kaznu: "Vi ste Doktor Smrt, trovač, ubojica"

Bivši anesteziolog osuđen je na doživotni zatvor zbog namjernog trovanja 30 pacijenata, među kojima je 12 preminulo.

Sud u gradu Besançonu na istoku Francuske proglasio je Frédérica Péchiera krivim za kontaminiranje infuzijskih vrećica tvarima koje su uzrokovale srčani zastoj ili obilna krvarenja.

Njegova najmlađa žrtva, četverogodišnje dijete, preživjela je dva srčana zastoja tijekom rutinske operacije krajnika 2016. godine. Najstarija žrtva imala je 89 godina.

"Vi ste Doktor Smrt, trovač, ubojica. Sramotite cijelu liječničku profesiju", rekli su tužitelji prošlog tjedna. "Ovu ste kliniku pretvorili u groblje", napomenuli su, javlja BBC.

Péchier je prvi put bio pod istragom prije osam godina kada je osumnjičen za trovanje pacijenata u dvjema klinikama u Besançonu u razdoblju od 2008. do 2017. godine.

Péchier, koji je tijekom 15 tjedana suđenja bio na slobodi uz sudski nadzor, provest će najmanje 22 godine iza rešetaka.

Oduvijek je poricao bilo kakvu krivnju. "Rekao sam to i prije i reći ću ponovno – nisam trovač… uvijek sam poštovao Hipokratovu zakletvu", izjavio je.

Péchier sada ima 10 dana za podnošenje žalbe, što bi značilo drugo suđenje unutar godinu dana.

Péchier je radio u dvjema privatnim klinikama između 2008. i 2017. godine, u razdoblju tijekom kojeg su brojni pacijenti – premda niskorizični – u nerazjašnjenim okolnostima doživljavali iznenadne srčane zastoje tijekom zahvata.

Dvanaest ih nije uspjelo biti reanimirano.

Nekada slavljen kao "zvijezda među anesteziolozima", Péchier je, prema optužnici, namjerno izazivao životno ugrožavajuće situacije kako bi mogao intervenirati, demonstrirati svoje sposobnosti oživljavanja i pritom narušiti ugled kolega.

Pechier je sada osuđen za ubrizgavanje smrtonosnih doza kalijevog klorida ili anestetika u perfuzijske vrećice tijekom benignih operacija.

Najmlađa navodna žrtva bila je četverogodišnji dječak Teddy, koji je preživio čak dva srčana zastoja tijekom rutinske operacije krajnika 2016. godine.

U optužnici je navedeno kako je Péchier manipulirao infuzijama lijekova – poput paracetamola ili anestetika – u namjeri da izazove izvanredne situacije u operacijskim dvoranama kako bi potom osobno spašavao pacijente i time učvrstio vlastitu reputaciju.

Pechier je bio "sveprisutan" u oživljavanjima pacijenata nakon sumnjivih otkazivanja srca i njegovi kolege zaključili su da je bio začuđujuće brz u dijagnosticiranju predoziranja anestetikom, dodao je tužitelj.

Napominju da je Pechier bio jedini liječnik prisutan tijekom svih slučajeva u kojima su pronađeni tragovi otrova ili kada je dijagnosticirano predoziranje.