Anesteziolog izazivao srčane udare kako bi mogao spašavati pacijente, namjerno otrovao 30 ljudi

U istočnom francuskom gradu Besançonu započelo je suđenje Frédéricu Péchieru (53), anesteziologu optuženom za trovanje 30 pacijenata – djece i odraslih – od kojih je njih 12 izgubilo život.

Riječ je o slučaju koji je potresao francusku javnost i duboko uzdrmao povjerenje u zdravstveni sustav.

Frédéric Péchier - 1 Foto: AFP

Péchier je radio u dvjema privatnim klinikama između 2008. i 2017. godine, u razdoblju tijekom kojeg su brojni pacijenti – premda niskorizični – u nerazjašnjenim okolnostima doživljavali iznenadne srčane zastoje tijekom zahvata.

Dvanaest ih nije uspjelo biti reanimirano, piše The Guardian.

Nekada slavljen kao "zvijezda među anesteziolozima", Péchier je, prema optužnici, namjerno izazivao životno ugrožavajuće situacije kako bi mogao intervenirati, demonstrirati svoje sposobnosti oživljavanja i pritom narušiti ugled kolega.

Pechier je osumnjičen za ubrizgavanje smrtonosnih doza kalijevog klorida ili anestetika u perfuzijske vrećice tijekom benignih operacija.

Najmlađa navodna žrtva bila je četverogodišnji dječak Teddy, koji je preživio čak dva srčana zastoja tijekom rutinske operacije krajnika 2016. godine.

Frédéric Péchier - 3 (Foto: AFP)

Najstarija je imala 89 godina.

Suđenje je uslijedilo nakon iscrpne osmogodišnje istrage. Péchier poriče sve optužbe te tvrdi da u obrani ima snažne argumente. "Vrijeme je da se sve karte stave na stol", izjavio je.

Na pitanje o patnji obitelji čiji će članovi tijekom postupka svjedočiti o najtežim trenucima svojih života, odgovorio je: "Njihovu bol u potpunosti razumijem, no s druge strane, nisam odgovoran za njihovu tugu".

Premda se suočava s mogućom doživotnom kaznom zatvora, Péchier se do okončanja suđenja nalazi na slobodi pod sudskim nadzorom.

Ne obavlja liječničku praksu još od 2017. godine iako mu je prošle godine odobren rad pod uvjetom da nije u izravnom kontaktu s pacijentima.

"Ovo čekam već 17 godina", rekla je Amandine Lehlen, čiji je otac preminuo 2008. godine tijekom operacije bubrega. Obdukcija je pokazala da je umro od predoziranja lokalnim anestetikom lidokainom.

Tužitelj Étienne Manteaux nazvao je slučaj "presedanom u francuskoj pravosudnoj povijesti", a istraga je otvorena 2017. godine nakon niza alarmantnih slučajeva tijekom rutinskih operacija.

Sumnja se u to da je Péchier manipulirao infuzijama lijekova – poput paracetamola ili anestetika – u namjeri da izazove izvanredne situacije u operacijskim dvoranama kako bi potom osobno spašavao pacijente i time učvrstio vlastitu reputaciju.

Pechier je bio "sveprisutan" u oživljavanjima pacijenata nakon sumnjivih otkazivanja srca i njegovi kolege zaključili su da je bio začuđujuće brz u dijagnosticiranju predoziranja anestetikom, dodao je tužitelj.

Napominje da je Pechier bio jedini liječnik prisutan tijekom svih slučajeva u kojima su pronađeni tragovi otrova ili kada je dijagnosticirano predoziranje.