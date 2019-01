Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u srijedu putuje u jednodnevni posjet Turskoj. Ondje će se sastati s predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoğanom, kao i predsjednikom turskog parlamenta.

Predsjednica Grabar-Kitarović će s predsjednikom Erdoğanom imati i radnu večeru, kojoj će prisustvovati i predstavnici malobrojne hrvatske zajednice u Turskoj.

Iz Ankare se večer prije predsjedničinog posjeta uživo u Dnevnik Nove TV javila urednica vanjske politike Nove TV Ivana Petrović, koja je komentirala teme o kojima će se tijekom posjeta razgovarati.

"Predsjednica će razgovarati o kontroli migrantskih tokova, s obzirom da svi migranti koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu i pokušavaju ući u Hrvatsku, a samim time u Europsku uniju, dolaze iz Turske ili prolaze preko Turske", rekla je Petrović.

"Razgovarat će se i o stanju na jugoistoku Europe, tj. Kosovu, BiH i Makedoniji. Za nas je osobito zanimljiva BiH. Predsjednik Erdoğan je već u više navrata s predsjednicom Grabar-Kitarović razgovarao o BiH, ali smatra da je trilaterala Hrvatske, BiH i Turske jako korisna za razgovore o procesima u BiH", dodala je Petrović

Dva važna susreta pokazuju da se karte na Balkanu malo ozbiljnije miješaju

Petrović je rekla da je ovaj posjet važan i na bilateralnoj razini, pošto je on prigoda "da se razgovara u quid pro quo smislu".

"Nije tajna da je Erdoğan i njegova politička elita duboko involvirana u sve procese u BiH, da imaju snažne prijateljske veze s glavnom bošnjačkom državotvornom strankom SDA. Međutim, isto tako znamo da međunarodnim odnosima ne vladaju ni ljubavi ni prijateljstva ni zalozi, nego samo i isključivo interesi", rekla je Petrović.

Petrović je također istaknula da se par dana nakon susreta Grabar-Kitarović i Erdoğana u Beogradu sastaju predsjednici Srbije i Rusije.

"Jako je zanimljivo da, dva dana nakon sastanke predsjednice Grabar-Kitarović s turskim predsjednikom, Vladimir Putin dolazi u Beograd na sastanak s Aleksandrom Vučićem. Teme su gotovo iste: Makedonija, Kosovo i BiH", rekla je.

"To je, naravno, puka slučajnost. To su dva ranije dogovorena susreta koja koincidiraju, ali govore o tome da se na Balkanu karte malo ozbiljnije miješaju i Hrvatska, kao članica EU i NATO-a, mora sudjelovati u tim procesima i mora formirati neke statove. U tom smislu mora otvarati prostor za dijalog, za ključne globalne i regionalne partnere i igrače, a Turska to u svakom slučaju je", zaključila je Petrović.

