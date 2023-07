VIDEO U stravičnoj prometnoj nesreći izgorjele 34 osobe: Sudarili se autobus i automobil

Poginule su najmanje 34 osobe, a 12 je ozlijeđeno u sudaru autobusa i automobila u Alžiru u srijedu, priopćila je alžirska vatrogasna služba.

Nesreća se dogodila oko 4 sata ujutro po lokalnom vremenu u gradu Tamanrasset, oko 1.500 kilometara južno od glavnog grada Alžira, priopćila je vatrogasna služba.

Nakon sudara je izbio požar i izgorjele su 34 osobe, navodi se u priopćenju.

Smrtonosne prometne nesreće česte su u Alžiru.

Prošle godine je poginulo 907 ljudi u prometnim nesrećama, prema službenim izvorima.

#Tamanrasset #Algeria🇩🇿- At least 34 people killed and 12 wounded in fire blaze from collision between a commercial vehicle and a passenger bus on National Road No. 01 in #Otoul village; Directorate General for Protection and National Gendarmerie have said pic.twitter.com/qKf5gycfKa