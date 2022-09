Valovi su bili dva metra, a vjetar je puhao snagom od 177 kilometara na sat kad je uragan Ian pogodio Floridu. No, neki su se i okupali.

U trenutku kad je uragan Ian četvrte kategorije pogodio jugozapadnu obalu Floride, umjesto da se sklone na sigurno, jedna skupina mladića odlučila se okupati u podivljalom moru.

Snimka trojce mladića koji izazivaju sreću na plaži obalnog grada Fort Myers, proširila se društvenim mrežama. Prognostičari su najavili valove do dva metra u trenutku dolaska uragana.

New video just in from Fort Myers, FL shows swimmers getting into the storm surge as Hurricane #Ian approaches.



This is EXTREMELY dangerous. I can’t believe I have to say this…. DO NOT GET INTO THE WATER! pic.twitter.com/jsoUPvX8uC