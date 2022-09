Uragan Ian katastrofalnom silom sručio se u srijedu na floridsku obalu Meksičkog zaljeva, pogodivši tu sveznu državu razornim vjetrovima, olujnom kišom i opasnim oceanskim valovima koji su ga učinili jednom od najsnažnijih zabilježenih oluja koje su pogodile SAD.

Ian je pogodio otok Cayo Costa kao uragan četvrte kategorije s vjetrovima koji su puhali 241 kilometar na sat, izvijestio je Nacionalni centar za uragane (NHC).

Po brzini vjetra tek je nešto slabiji od pete kategorije prema Saffir-Simpsonovoj ljestvici, iako se očekivalo da će oslabiti kad dosegne obalu. Ulice su postale rijeke, njima plove brodovi, a automobili i domovi gotovo su potpuno potopljeni.

VIDEO: Sent to me by Paul Lopez on Fort Myers Beach. “Todo esta perdido” everything is lost, he tells me. Way worse than anything anyone could have imagined. #HurricaneIan@NBCNews pic.twitter.com/KfUFgu1j5y