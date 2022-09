Uragan Ian harao je u srijedu Floridom praćen silovitim vjetrom i obilnim oborinama koje su prouzročile "katastrofalne" poplave i nestanak struje diljem te američke savezne države.

U blizini putanje uragana, blizu otočja Keys, u nevremenu je potonuo brod s migrantima i obalna straža još traga za 20 ljudi, pošto je troje spasila a četvero je uspjelo doplivati do obale.

Ian je praćen vjetrom koji je puhao 185 km/h stigao na kopno na obali Cayo Coste, na jugozapadu Floride, u 15.05 sati po mjesnom vremenu (21:05 po srednjoeuropskom), navodi američko Nacionalno središte za uragane (NHC).

Uragan Ian (Foto: Screenshot / YouTube)

Uragan je prouzročio "katastrofalne" poplave, dodaje ta ustanova. Ian koji je bio u 4. od 5 kategorija na Saffir-Simpsonovoj ljestvici, sada je oslabio u uragan 3. kategorije, ali i dalje ima razornu moć, navodi isti izvor.

We were in the eye wall of Cat. 4 #Hurricane #Ian for over 5 hours and the back side was the worst.

I haven't experienced anything close to this in over 30 years @weatherchannel pic.twitter.com/wfEqcuEBAm