Odmor iz snova u poznatom turističkom odredištu pretvorio se u horor: Muškarca napao morski pas

Američkog turista (63) tijekom podvodnog ribolova je napao morski pas u poznatom turističkom odredištu. Muškarac je teško ozlijeđen nakon što ga je u nedjelju na Bahamima napao morski pas, piše the Sun. Odmah je odveden u lokalnu kliniku na liječenje, a potom je helikopterom prevezen u SAD kako bi mu se pružila daljnja medicinska pomoć. Puni opseg i priroda njegovih ozljeda nisu poznati. Iako morskih pasa ima u moru oko Kariba, napadi na ljude su relativno rijetki. Prema podacima Međunarodne ureda za napade morskih pasa na Bahamima je u posljednjih 400 godina potvrđeno samo 34 napada morskih pasa.