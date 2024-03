VIDEO Novi gaf američkog predsjednika: Biden govorio o Gazi pa je zamijenio s Ukrajinom

Američki predsjednik Joe Biden (81) dvaput je zamijenio Gazu s Ukrajinom kada je govorio o pomoći koju će slati u Gazu.

Potvrdio je da će poslati humanitarnu pomoć, ali njegov govor nije prošao bez gafa.

"U nadolazećim danima pridružit ćemo se našim prijateljima u Jordanu i drugima koji isporučuju dodatnu hranu i zalihe iz zraka u Ukrajinu i nastojati otvoriti druge putove u Ukrajinu, uključujući mogućnost pomorskog koridora za isporuku većih količina humanitarne pomoći.

Uz proširenje isporuka kopnom, inzistirat ćemo na tome da Izrael omogući više kamiona i više mjesta kako bi više ljudi dobilo pomoć koja im je potrebna, bez izlika.

Pomoć koja ide u Gazu nije ni približno dovoljna", ispričao je američki predsjednik.

U njegovu je društvu bila talijanska premijerka Giorgia Meloni, koja je u posjetu Washingtonu.

Dužnosnici Bijele kuće kasnije su razjasnili da je mislio na Gazu, a ne Ukrajinu.

