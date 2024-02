Joe Biden nakon vijesti o mrtvima u Gazi: "Provjeravamo kontradiktorne verzije"

Američki predsjednik Joe Biden u četvrtak je s čelnicima Egipta i Katra razgovarao o "tragičnom i alarmantnom incidentu" u Pojasu Gaze, kao i o načinima za oslobađanje Hamasovih talaca i šestotjednom primirju, izvijestila je Bijela kuća.

Zdravstvene vlasti Gaze tvrde da su izraelske snage u četvrtak ubile više od 100 Palestinaca dok su čekali humanitarnu pomoć, no Izrael osporava broj mrtvih i tvrdi da su mnoge žrtve pregazili kamioni s humanitarnom pomoći.

Biden je o tom incidentu razgovarao odvojeno s egipatskim predsjednikom Abdelom Fatahom Al-Sisijem i katarskim emirom šejkom Tamimom Bin Hamadom Al Tanijem.

Lideri su izrazili žaljenje zbog gubitka civilnih života te se složili da ovaj incident naglašava hitnost okončanja pregovora o prekidu vatre što je prije moguće i proširenja dotoka humanitarne pomoći u Gazu, izvijestila je Bijela kuća.

Najmanje 112 ljudi je ubijeno, a više od 280 ranjeno u incidentu u blizini grada Gaze, rekli su palestinski zdravstveni dužnosnici, dok je broj palestinskih žrtava u gotovo pet mjeseci rata premašio 30.000.

SAD razmatra "kontradiktorne verzije" tog incidenta, rekao je Biden novinarima.

"Provjeravamo u ovom trenutku. Postoje dvije kontradiktorne verzije o onome što se dogodilo. Još nemam odgovor", kazao je.

Upitan procjenjuje li da bi taj događaj mogao imati posljedice na pregovore o prekidu vatre, Biden je odgovorio: "Znam da će to biti slučaj".

Biden, koji je ovaj tjedan rekao da se nada da bi stanka u neprijateljstvima u Gazi mogla stupiti na snagu do ponedjeljka, u četvrtak je izjavio da se to "vjerojatno neće dogoditi" do tog datuma.