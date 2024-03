Potres u noći pogodio susjedstvo: "Meni strašno, probudilo me"

Euromediteranski seizmološki centar izvijestio je malo iza ponoći u subotu da je Bosnu i Hercegovinu zatresao potres magnitude 3,3.

Seizmološka služba Republike Hrvatske objavila je da je magnituda ovog umjerenog potresa 3,5 prema Richteru, a procijenjeni intenzitet u epicentri IV-V stupnejva EMS.

Epicentar potresa nalazi se kod Lubinja.

