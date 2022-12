Bivši ruski predsjednik Medvedev svoje pratitelje na Twitteru odlučio je počastiti šokantnim predviđanjima za nadolazeću godinu. Od stvaranja novog Reicha do raspada Europske Unije, nije se suzdržavao u bizarnim hipotezama.

"U novogodišnjoj noći svi se bave predviđanjima. Mnogi dolaze s futurističkim hipotezama kao da se natječu tko će izdvojiti najluđe, pa čak i najapsurdnije. Evo našeg skromnog doprinosa", objavio je bivši ruski predsjednik i drugi čovjek u ruskom Vijeću sigurnosti Dmitrij Medvedev.

I zaista, lista od 10 predviđanja u najmanju je ruku neobična, a osim europskog, obuhvaća i američki građanski rat, kao i Elona Muska u ulozi američkog predsjednika.

Upravo Musk voli izazvati reakcije svojim objavama, a čak je i on ovaj niz opisao kao krajnje apsurdan.

"Epski niz. To su definitivno najapsurdnija predviđanja koja sam ikad čuo, a istovremeno pokazuju i zapanjujući nedostatak svijesti o napretku umjetne inteligencije i održive energije", napisao je vlasnik Twittera.

Elon Musk i Dmitrij Medvedev (Foto: Afp)

1. Povećanje cijena nafte na 150 dolara po barelu i cijene plina na 5000 dolara za 1000 kubičnih metara.

2. Povratak Ujedinjenog Kraljevstva u EU.

3. Raspad EU-a nakon povratka Ujedinjenog Kraljevstva i ukidanje eura kao valute bivše Europske unije.

4. Zauzimanje zapadnih regija bivše Ukrajine od strane Poljske i Mađarske.

5. Stvaranje Četvrtog Reicha na temelju Njemačke i satelita koji su joj se pridružili (Poljska, baltičke zemlje, Češka, Slovačka, Rumunjska, Kijevska republika i drugi otpadnici).

