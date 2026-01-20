Ugledni liječnik traži istragu o Trumpu, zastupnica tvrdi: "On je mentalno bolestan"

Američki predsjednik Donald Trump posljednjim je postupcima i suludim idejama izazvao oštre reakcije svjetskih čelnika, ali i istaknutih imena u SAD-u. Traže medicinsku procjenu njegovog stanja, kako fizičkog, tako i mentalnog.
Dr. Jonathan Reiner, kardiolog pokojnog bivšeg potpredsjednika Dicka Cheneyja, u ponedjeljak je pozvao na istragu Kongresa o Trumpovoj zdravstvenoj sposobnosti.
Reiner, medicinski analitičar CNN-a, citirao je Trumpovo nedavno pismo norveškom premijeru Jonasu Gahru Støreu, u kojem je on, čini se, povezao svoje prijetnje o akvizicijom Grenlanda s time što mu nije dodijeljena Nobelova nagrada za mir.
"Ovo pismo i činjenica da je predsjednik naložio da se ono distribuira drugim europskim zemljama trebali bi pokrenuti dvostranačku kongresnu istragu o predsjedničkoj sposobnosti", poručio je Reiner, prenosi The Hill.
Trump u poruci dovodi u pitanje zašto Danska ima "pravo vlasništva" nad Grenlandom, poluautonomnim arktičkim teritorijem bogatim mineralima, koji se smatra ključnim za sigurnost u regiji. Na izjavu su reagirali i u Zastupničkom domu američkog Kongresa.
"Predsjednik Sjedinjenih Država je izrazito mentalno bolestan i to dovodi u opasnost živote svih nas. 25. amandman postoji s razlogom - moramo ga odmah primijeniti", poručila je zastupnica Yassamin Ansari iz Arizone u objavi na X-u, dijeleći pismo upućeno Støreu.
Reiner je već ranije postavljao pitanja o predsjednikovom zdravlju i režimu. Prošli mjesec je rekao da Trumpov režim uzimanja aspirina, koji je detaljno opisan u Wall Street Journalu, "nema smisla". U međuvremenu, Trump je odbacio zabrinutost zbog svog zdravlja i kondicije. Ranije ovog mjeseca na društvenim je mrežama napisao da je u "savršenom zdravlju" i da je treći put zaredom "odlično položio" kognitivni test.