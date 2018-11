Demokrati su preuzeli kontrolu nad Zastupničkim domom Kongresa na američkim izborima u utorak, ali je očekivani "plavi val" ipak izostao.

Republikanci su zadržali većinu u Senatu, što je odmah potaknulo Donalda Trumpa da na Twitteru oglasi "golemi uspjeh". Poraz u donjem domu Kogresa pritom nije spomenuo. "Golemi uspjeh večeras. Hvala svima", tvitao je predsjednik, koji je iznimno aktivno sudjelovao u kampanji uoči izbora u utorak, na polovici svog mandata.

Tremendous success tonight. Thank you to all!