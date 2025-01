Vučić pomilovao dekanicu, ali ona ne zna zašto jer se protiv nje ne vodi nikakav proces: "Izmišlja, želi baciti ljagu na mene"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić donio je odluke o pomilovanju 13 osoba, među kojima je i dekanica Filozofskog fakulteta u Nišu Natalija Jovanović, ali ona tvrdi da se protiv nje ne vodi nikakav kazneni postupak. Dodala je da ne zna zašto je pomilovana i da predsjednik svojim gestom pokušava dobiti naklonost građana.

Vučić je najavio da će donijeti odluku o pomilovanju osoba koje su uhićene ili privedene na studentskim prosvjedima, što podrazumijeva oslobođenje od kaznenog progona. Odluke o pomilovanju donio je u srijedu, a pomilovao je šest studenata, jednog docenta, četiri ravnatelja i jednog pomoćnog radnika u školi te dekanicu.

"Izmišlja proces. Niti ima optužnice, niti ima suđenja, nisam kazneno gonjena, a on mene pomiluje. Došli smo do kraja. Plaši se za sebe i misli da pomilovanjem može dobiti neku naklonost. Moju naklonost ne može dobiti nitko tko krši zakon. Vjerojatno je njegova gesta napravljena jer sam u žiži javnosti da bi bacio neku ljagu na mene", rekla je Jovanović, izvijestila je Nova.rs.

Protiv nje je prije nekoliko mjeseci pokrenut istražni postupak proširenjem istrage u slučaju bivšeg državnog tajnika u Ministarstvu obrazovanja Nebojše Ranđelovića Necera. Jovanović smatra da se pomilovanje odnosi na taj slučaj, ali naglašava da je ona u njemu samo osumnjičena.

"Pretpostavljam da se pomilovanje odnosi na to jer sam ja u životu bila na sudu samo zbog ostavinske rasprave i na saslušanje 29. studenog zbog proširenja te optužnice. Optužnica nije podignuta protiv mene, bila sam osumnjičena, nikako kazneno gonjena, za što me on sada pomiluje", objasnila je Jovanović.

Pročitajte i ovo užas u zaleđu Drniša Vlasnik se smije i ruga, a njegova stoka terorizira selo: "Djeca ne mogu ići u školu, zadnji put sam spašavao dečka na livadi"

Pročitajte i ovo Četiri osobe uhićene Oteti muškarac spašen: Ključna je bila fotografija volana koju je poslao svojoj djevojci