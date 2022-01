Đoković će biti deportiran iz Australije, odlučeno je danas! Reakcije se slijevaju sa svih strana, a posljednji u nizu bio je i predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentirao je odluku o deportaciji tenisača Novaka Đokovića iz Australije.

"Malo prije sam razgovarao sa Novakom i bodrio ga. Rekao sam mu da jedva čekam da dođe u Srbiju, vrati se u svoju zemlju i bude tamo gdje je uvijek dobrodošao. Da 11 dana maltretirate najboljeg tenisača pa da mi 11 dana uručite odluku koju ste donijeli prvog dana...", rekao je, prenose Novosti.

Istaknuo je i da su se australske vlasti koristile lažima. "Vidjeli ste u samom besmislenom procesu koliko tužitelj laže. Oni jednostavno lažu. Kažu da je u Srbiji cijepljeno manje od 50 posto ljudi, a službeno je 58 posto. To je više nego u mnogim zemljama Europske unije. To je bio jedan besmisleni argument, ali je u orvelovskim predstavama i to moguće", komentirao je Vučić.

Osvrnuo se i da uskoro u Srbiju dolaze sportaši iz Australije, a sve je ponovio na na engleskom jeziku da bi i strani mediji mogli prenijeti njegovu poruku. "Mi ćemo australske sportaše u ožujku dočekati na daleko bolji način i nećemo se zbog izbora iživljavati nad njima. Oni dolaze na atletsko prvenstvo i pokazat ćemo da smo bolji od njihove vlade, a hvala australskom narodu za koji sam siguran da vole Srbe. Oni misle da su ponizili Đokovića, ali su ponizili sebe i on se može vratiti u svoju zemlju i uzdignute glave pogledati svakoga u oči", zaključio je.

