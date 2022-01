Prvi tenisač svijeta Novak Đoković pritvoren je u subotu uoči sudskog ročišta nakon što mu je Australija drugi put zaredom ukinula vizu.

Ministar imigracije Alex Hawke iskoristio je diskrecijsko pravo da odbije vizu prvom tenisaču svijeta Novaku Đokoviću. Tom srpskom sportašu sada prijeti deportacija i trogodišnja zabrana ulaska u zemlju.



Sudac Anthony Kelly odredio je na saslušanju u petak da Đoković ne može biti deportiran iz zemlje dok se ne završi sudski postupak.

Nakon razgovora s imigracijskim službenicima Đoković je odradio prvo ročište koje se održalo u subotu u 10:15 po lokalnom vremenu, odnosno u 00:15 po našem vremenu.



Drugo saslušanje je zakazano za nedjelju u 9.30 sati po lokalnom vremenu, odnosno u subotu u 23:30 sati po našem vremenu.



Tada bi, kako se očekuje, napokon trebala biti donijeta i konačna odluka u postupku, a tada će biti poznato i hoće li Đokovića deportirati iz Australije.

#Djokovic case adjourned until 9.30am tomorrow. Still uncertain whether the hearing will be before full court or a single judge. Government opposes the full court option as it would make obtaining an appeal more difficult. Novak’s team want full court @SkyNewsAust https://t.co/0xHt0NCfE8