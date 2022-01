Društvene mreže preplavile su šale na račun situacije s Đokovićem.

Nakon što je Novak Đoković zbog epidemioloških mjera i procedura s vizom zaglavio u zrakoplovnoj luci u Melbourneu, što je dovelo u pitanje i njegov nastup na Australian Openu, ljudi diljem svijeta odlučili su se malo odmoriti od prepucavanja i našaliti se na račun cijele situacije.

Mnoge je cijela situacija podsjetila na film Terminal s Tomom Hanksom, u kojem glavni lik mora boraviti u zračnoj luci. Njihove šale s društvenih mreža možete pogledati u nastavku.

Novak Djokovic waiting for visa approval at Melbourne airport. #novaxdjokovic pic.twitter.com/9I59IHI16P — BeeKay (@BeeKayGoss) January 5, 2022

Imate li nekog u tom Melburnu da pogura Nolu ovo oko papira? Mora biti neka naša Slavica što radi na šalteru u opštini Melburn. — Volshy OFFICIAL (@Volshebna) January 5, 2022

Footage of Novak Djokovic trying to explain his medical exemption to Border Force Police in Australia pic.twitter.com/gUs1T0AgJ3 — Chris Goldsmith (@TheTennisTalker) January 5, 2022

Not now honey mommy has to know if novak djokovic is getting deported or not pic.twitter.com/mB667mnSdT — Di 🔪 (@evildaya) January 5, 2022

Srđan Đoković u razgovoru sa australijskom premijerkom pic.twitter.com/ab34dtlYva — Felce Azzurro (@darnartan) January 5, 2022

Srđan Đoković u pratnji Boška Obradovića privodi kengure po Dorćolu (FOTO) pic.twitter.com/WIA6lk5iId — Ч. (@CaslavMicovic) January 5, 2022

