Vučić stao pred ploču i ozbiljno objašnjavao tko sve napada Srbiju: "Imam materijale... Najvažniji su tenkovi i artiljerija"

Gostujući na Happy TV-u Aleksandar Vučić, srbijanski predsjednik, rekao je u ponedjeljak navečer da Srbiju pokušavaju srušiti iz inozemstva, da rade protiv nje, a sve to temelji na papirima stranih tajnih službi u koje tvrdi da ima uvid. Njih je optužio za vođenje hibridnog rata, a sabotažu je pripisao i stranim organizacijama te domaćim i stranim medijima.

"Imam materijale koje su dvije strane pripremile za svoja ministarstva vanjskih poslova gdje se kaže da je Srbija problem jer ne priznaje Kosovo, tolerantna je prema Dodiku i ona je poligon s kojeg se ruski mediji mogu obratiti“, rekao je Vučić, prenosi Kurir.

"Za građane Srbije je bitno da znaju.. Sva ova hajka koja se protiv Srbije provodi u inozemstvu, od batinaškog Guardiana, do toga kada Biden da izjavu, koji je uvijek dobro pripremljen, iako ljudi svašta o njemu pričaju, i kaže da vjeruju da će ako puste da Ukrajina izgubi od Rusije, umjesto da kaže šta će biti s Baltikom, on kaže Balkanom. Svakom se dogodi da pogriješi, ali sljedećeg dana u Bildu izađe moja slika s Putinom i piše: Je li na ovo Biden mislio? I navode je li to dokaz da će Vučić izazvati rat na Balkanu. A u tekstu ništa“, rekao je Vučić.

Onda je stao pred ploču.

"Potrebna vam je prevlast u zraku, to je novac. Potrebna vam je pješadija – to je stanje na terenu. Potrebna vam je artiljerija, to su mediji“, crtao je Vučić gledateljima.

Prema njegovim riječima, novac dolazi s tri strane – od velikih sila, iz regionalnih zemalja koje imaju interes da utječu na slabljenje Srbije te iz različitih političkih krugova i nevladinih organizacija.

Precizirao je da, kada govori o nevladinom sektoru, ne misli na organizacije poput Freedom House, već na "Rockefellere i sve ostale fondove koje financiraju razne zelene agende“.

"Pješadija ide na sljedeći način – naoružavanje Albanaca, razoružavanje Srba i djelovanje na političke stranke u centralnoj Srbiji i na Kosovu i Metohiji, kako na srpske, tako i na albanske“, rekao je Vučić i nastavio: "Naoružavanje Albanaca se već odigrava, oni najviše koriste Tursku. Razoružavanje Srba, kriminalizacija. Morate imati poslušnike koji će rušiti zemlju iznutra, imate Albance koji to rade, ali morate imati i Srbe koji će govoriti sve najgore".

"Najvažniji su tenkovi i artiljerija - a to su mediji, koji danima lažu kako ćemo napasti nekog, kakvi su nam bili izbori... Uvijek imate koncentriranu raketnu paljbu - tuci po Vučiću svaki dan", jadao se srbijanski predsjednik.