Kosovski Srbi organizirali su u četvrtak, 13. dan otkad su postavili barikade na sjeveru, masovan prosvjed i zatražili od Prištine oslobađanje trojice uhićenih sunarodnjaka, u čemu ih je podržao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.

Na jednosatnom prosvjedu okupili su se Srbi iz svih krajeva Kosova uz poruku da im "nitko ne može oduzeti Kosovo i Metohiju, jer je ono srce Srbije", izvijestili su beogradski i lokalni mediji.

Okupljeni da bi iskazali prosvjed "zbog ponašanja prištinskih vlasti" i "tražili pravdu za uhićene sunarodnjake", Srbi su razvili nacionalnu zastavu dugu 250 metara, noseći brojne transparente.

A large number of Serbs gathered in #Rudar, near Zvečani in Kosovo & Metohija, where a large & #Protest began at noon.



Several thousand Serbs gathered at a large public meeting in Rudar. They developed a large flag of the Republic of Serbia #Serbia #Kosovo pic.twitter.com/BKMpPni6zo