Talijanski prosvjednici i aktivisti za zaštitu okoliša u petak su juhom od graška zalili poznatu sliku Vincenta Van Gogha "Sijač", privremeno izloženu u Rimu, a potom su se, po više puta viđenom scenariju, rukama zalijepili o zid galerije.

Performans su izvele četiri žene iz grupe Ultima Generazione (Posljednja generacija) koje su istodobno izvikivale parole protiv globalnog zatopljenja i upotrebe fosilnih goriva.

"Ova bi pitanja trebala stalno biti u udarnim terminima informativnih TV kanala i na naslovnicama novina, no umjesto toga se na njih može privući pozornost isključivo 'skandaloznim' postupcima poput jutrošnjeg", stoji u priopćenju skupine.

Idući će se tjedan u Egiptu na konferenciji o klimatskim promjenama COP27 okupiti predstavnici iz gotovo 200 zemalja svijeta.

Zelena akcija Vladi uručila apel za hitnu prilagodbu klimatskim promjenama: Pogledajte kako je izgledao njihov performans na Markovom trgu

Istodobno globalno raste pritisak okoline za poduzimanjem oštrijih poteza i za strože djelovanje u borbi protiv globalnog zatopljenja.

Van Goghovo poznato ulje na platnu naziva "Sijač" dio je izložbe postavljene u povijesnoj palači Bonaparte u središtu Rima.

Oggi, zuppa di verdura sul "Seminatore" di Van Gogh

Agiamo per amore della vita, dunque per amore dell'arte!

In un futuro dove faticheremo a trovare da mangiare per tutti, come possiamo pensare che l'arte sarà ancora tutelata?#crisiclimatica #Clima #ClimateCrisis #vangogh #gas pic.twitter.com/go7UBc8jUY