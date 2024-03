VIDEO Palestinski aktivisti izveli akciju na poznatom europskom sveučilištu: Pogledajte snimku

Aktivisti su uništili sliku političara kojeg se povezuje sa stvaranjem Izraela, policija je pokrenula istragu.

Palestinska akcija rekla je da su njezini aktivisti uništili sliku Balfoura iz 1914. na Trinity Collegeu, sastavnici Sveučilišta u Cambridgeu. Aktivisti su sliku poprskali crvenom bojom i rasjekli je oštrim predmetom.

"Poslijepodne smo primili internetsku prijavu o oštećenju slike na Trinity Collegeu u Cambridgeu. Policajci su na mjestu događaja kako bi osigurali dokaze i napredovali s istragom. U ovoj fazi nema uhićenja", rekla je glasnogovornica policije Cambridgeshirea.

BREAKING: Palestine Action spray and slash a historic painting of Lord Balfour in Trinity College, University of Cambridge.



Written in 1917, Balfour’s declaration began the ethnic cleansing of Palestine by promising the land away — which the British never had the right to do. pic.twitter.com/CGmh8GadQG