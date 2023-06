VIDEO Klimatske aktivistice razmazale boju po Monetovoj slici pa se zalijepile za nju

Glasnogovornica muzeja izjavila je novinskoj agenciji dpa da su dvije osobe razmazale boju i potom se zalijepile za sliku. Dodala je da muzejski stručnjaci pregledavaju je li umjetničko djelo oštećeno.

Policija je objavila da je pritvorila dvije žene pod sumnjom da su oštetile tuđe vlasništvo.

Odgovornost za incident preuzela je organizacija za zaštitu okoliša Återställ Våtmarker ("Obnovite močvare"), objavivši video dviju žena u akciji na Twitteru.

Video pokazuje da se radi o Monetovoj slici "Le Jardin de l'artiste à Giverny." Slika francuskog impresionista inače se nalazi u pariškom Muzeju d'Orsay, izvijestile su švedske novine Expressen.

🇸🇪 Swedish climate extremists smeared red paint on a painting by French impressionist Claude Monet at the Swedish National Museum in Stockholm. pic.twitter.com/AU4upSypoP