Skupina aktivista bacila je žutu i plavu boju ispred ruske ambasade u Londonu te tako naslikala ukrajinsku zastavu.

A giant flag of Ukraine was painted on the road, in front of the Russian embassy in London 🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/ovBR6naopT