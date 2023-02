Obilježavajući godišnjicu ruskog napada na ukrajinu, njemački aktivisti su u petak pred rusko veleposlanstvo u Berlinu dovezli uništeni ruski tenk. U Varšavi su ruski diplomati imali neugodno buđenje u šest ujutro.

"Uništeni tenk simbolizira propast. Ukrajina će biti Putinov Staljingrad", rekao je Wieland Giebel, kustos muzeja Berlin Story Bunker, referirajući se na bitku u kojoj je Sovjetski Savez porazio nacističku Njemačku u Drugom svjetskom ratu.

Tenk T-72 B1 uništen je protutenkovskom minom 31. ožujka 2022. kod sela Dmitrivka kod Kijeva. Giebel i njegov kolega Enno Lenze rekli su da je prebačen u Njemačku uz pomoć ukrajinskog ministarstva obrane i Nacionalnog muzeja vojne povijesti.

Postavljen je na raskrižju Schadowstrassea i Unter den Lindena, glavne turističke ulice njemačke prijestolnice gdje će ostati do ponedjeljka.

Okružni ured berlinske četvrti Mitte prošle je godine odbio zahtjev za izlaganjem tenka, navodeći kao razlog zabrinutost za sigurnost, uključujući i za promet.

Organizatori su pokrenuli pravni postupak i upravni sud u Berlinu dao im je dozvolu za nastavak projekta.

Tenk će putovati Europom i na kraju bi mogao završiti u njemačkom muzeju tenkova.

Aktivisti su godišnjicu napada na Ukrajinu obilježili i u Poljskoj. U Varšavi su probudili ruske diplomate u 6 sati ujutro uz zvukove eksplozija i sirena za zračnu uzbunu.

"Baš kao što ruski teroristi rade Ukrajincima, s pravim bombama. Slobodni svijet se danas ujedinjuje protiv Rusije", piše u tvitu na kojem je objavljena kratka snimka buđenja.

