Nakon što su se nepoznati ljudi snimili za vrijeme seksualnih odnosa na grčkom Partenonu, vlasti su odlučile postaviti oko 150 kamera duž cijele Akropole.

S vrha Akropole, grčki je Partenon u svojoj 2.500 godina dugoj povijesti svjedočio svemu i svačemu. Međutim, ovakvo što vjerojatno se rijetko viđa.

Vlasti su odlučile postaviti kamere po cijeloj Akropoli nakon što su se nepoznati muškarci snimili u seksualnim odnosima u Erehteionu, malom hramu koji je dio kompleksa Akropole.

"To je bio vrlo, vrlo nepristojan čin", rekao je za The Times Ioannis Mavrikopoulos, glavni čuvar Akropole. "To je sigurno bio najsramotniji napad na svetost ovog mjesta".

Ministrica kulture Lina Mendoni rekla je da će zbog ovog incidenta instalirati sigurnosni sustav na Akropoli, koji će podrazumijevati 150 kamera i kontrolnu sobu.