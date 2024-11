Parkirni automati novo su sredstvo prevaranata za krađu novca od vozača koji žele platiti parking.

Ova se prijevara širi po Njemačkoj, no mogla bi doći i do naše zemlje. Naime, prevaranti naljepnicama s lažnim QR kodovima obljepljuju parkirne automate, tako da oni izgledaju kao prave aplikacije za plaćanje parkinga. No, kada se taj QR kod skenira, on korisnika odvodi na internetsku stranicu koja izgleda slično pravoj platformi, a potom ih traži da upišu podatke o kreditnoj kartici, piše Fenix-Magazin.

Prijevara je prvo otkrivena u Hannoveru sredinom studenog, a potom su prijavljeni slučajevi i u Berlinu i Rheinland-Pfalzu. U Hrvatskoj se u mnogim gradovima (Varaždin, Šibenik...) također parking može plaćati pomoću QR kodova, pa nije isključeno da ta vrsta prijevare dođe i do Hrvatske.

Nova metoda kojom se prevaranti služe nazvana je quishing, a radi se i spoju phishinga i QR koda. Osim parkirnih automata ranije ove godine prevaranti su ciljali i punionice za električne automobile.

Policija je upozorila građane da ne otvaraju izravno QR kodove, već da provjere URL. Također im se savjetuje da prije skenirnja potraže moguće sumnjive naljepnice te da u postavkama pametnih telefona onemoguće automatsko otvaranje veza QR koda.

