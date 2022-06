Šumski požar u subotu je zahvatio područje blizu Atene, te oštetio kuće i automobile, objavili su vatrogasci.

Razbuktan jakim vjetrom, požar se brzo proširio po padinama planine Himetus koja se nalazi blizu grčke prijestolnice. Nad južnim predgrađima vide se oblaci dima.

Kao mjeru opreza, civilna zaštita je evakuirala dijelove regije Voula i Glifada, udaljene oko 20 kilometara od središta Atene.

Očevidac Reutersa rekao je da je vidio najmanje dvije kuće koje su jako stradale u požaru.

Residents have been forced to #evacuate as a #wildfire on the suburb of #Voula, near the #Greek capital #Athens threatened homes and power lines. #Greece @YannisKolesidis pic.twitter.com/qYHb4K44qB