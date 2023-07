Pogledajte što vidre rade surferima i kupačima: Vlasti i stručnjaci nemoćni, danima love 841

Posljednjih tjedana fotograf Mark Woodward na Twitteru i Instagramu podijelio je fotografije i videozapise južnih morskih vidri koje jašu na daskama za surfanje koje su "otele" surferima.

Vlasti su posebno zabrinute za jednu morsku vidru, poznatu kao 841, koja je bila uključena u više incidenata i može se vidjeti na videu kako nemilosrdno grize dasku.

Vlastima i stručnjacima za zaštitu divljih životinja još uvijek nije jasno ponašanje petogodišnje vidre, ali kažu da rade na njezinu pronalasku, hvatanju i preseljenju.

Dok su videozapisi i fotografije izazvali šale o vidri, Woodward i američka služba za ribe i divlje životinje upozoravaju da je njezino ponašanje vrlo neobično, te dovodi ljude i životinje u opasnost.

"Ovo se možda činiti simpatično i smiješno, ali postaje opasno i bojim se da će morska vidra, koja je rođena u zatočeništvu i puštena kad je bila dovoljno stara, morati biti uhvaćena i živjeti u rezervatu za spašavanje", rekao je Woodward na Instagramu uz fotografiju vidre 841 kako sjedi na dasci za surfanje, piše Guardian.

This may seem cute but it’s not, this sea otter was very aggressive and the surfer actually abandoned his board and swam to shore. I believe this is the same otter as in my previous photos, though I understand there was a second otter on the board at first 1/2 pic.twitter.com/VtCeOVQ9tm