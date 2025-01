Porezna uprava objavila je podatke o fiskaliziranim računima na dan bojkota u usporedbi s prošlim petkom.

​​Za Sve djelatnosti

Od ponoći pa do 11 sati ukupno je fiskalizirano 1.625.377 računa na iznos od 22.231.318,03 eura. Tjedan dana ranije, dakle u petak 17. siječnja, do 11 sati je izdano 2.246.030 računa, a iznos računa iznosio je 31.187.523,87 eura.

Porezna je, za usporedbu, objavila i brojke fiskaliziranih računa za 19. siječnja prošle godine kada je do 11 sati izdano 1.949.657 računa, a njihov je ukupan iznos bio 23.648.954,56 eura.

Iz podataka je vidljivo da je broj računa u petak 24.01. u odnosu na petak 17.01. manji za 28 posto dok je iznos računa također manji za 29 posto.

U odnosu pak na petak 19. siječnja prošle godine, današnji broj fiskaliziranih računa do 11 sati manji je za 17 posto dok je iznos računa također manji za šest posto.

Trgovina na malo, osim trgovine motornih vozila i motocikla

U petak 24.01.2025. od 00:00 sati do 11:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 665.971 računa, a iznos računa iznosio je 7.558.147,15 eura, u petak 17.01.2025.godine od 00:00 sati do 11:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 1.102.213 računa, a iznos računa iznosio je 14.398.171,48 eura, dok je u petak 19.01.2024. godine od 00:00 sati do 11:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio 940.268 računa, a iznos računa iznosio je 10.808.858,02 eura.

Iz podataka je vidljivo da je broj računa u petak 24.01.2025. od 00:00 sati do 11:00 sati u odnosu na petak 17.01.2025. od 00:00 sati do 11:00 sati manji za 40% dok je iznos računa također manji za 47%. Nadalje, u petak 24.01.2025. od 00:00 sati do 11:00 sati u odnosu na petak 19.01.2024. od 00:00 sati do 11:00 sati broj računa je manji za 29% dok je iznos računa također manji za 30%.​

Pročitajte i ovo Petak dan za bojot VIDEO Snimili smo istu trgovinu na dan bojkota i dan ranije: Pogledajte razliku!

Pročitajte i ovo Bojkot trgovina FOTO Ovo još niste vidjeli: Hrvati su rekli - dosta!

Pročitajte i ovo Prazne trgovine FOTO Objavljene informacije o bojkotu diljem Hrvatske: "Ne kupuju ništa, Hrvatska je ujedinjena"

Pročitajte i ovo lako tako Imaju 4000 eura plaću, a očito su pogrešno shvatili što se danas bojkotira