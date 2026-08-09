Stiže novi val vrućina: Najviša temperatura do 37 stupnjeva, noći ostaju iznimno tople

Novi tjedan pred nama, ali vremenske prilike većinom po starom. Nakon malo manje vrućeg vikenda, temperatura je sljedećih dana ponovno u porastu, što je posljedica prostranog anticiklonalnog polja koje se nadvilo nad našim područjem.

Ujutro vedro i sunčano u cijeloj zemlji s temperaturom od 15 do 18 u unutrašnjosti, a na moru i desetak stupnjeva više, između 22 i 27. U gorskim predjelima noći i jutra nešto svježiji, mjerit će se uglavnom od 13 do 16. Na obali će u noći i ujutro puhati burin, a na otvorenom moru umjeren sjeverozapadni vjetar.

Vrijeme sutra

U središnjim predjelima danju se nastavlja sunčano i vruće, sunce će brzo ugrijati do najviše temperature između 32 i 35 stupnjeva. Vjetar će biti većinom slab.

U istočnoj Hrvatskoj sunčano, samo rijetko može biti malo oblaka. Puhat će uglavnom slab vjetar, a u drugom dijelu dana može biti lokalno i umjeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 33 do 35 stupnjeva.

Na području sjevernog Jadrana i gorske Hrvatske sunčano i vrlo vruće s najvišom temperaturom između 32 i 36, u gorju koji stupanj niže. Uz umjeren dnevni razvoj oblaka, u Gorskom kotaru i na sjeveru Istre postoji vjerojatnost za lokalno malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Vjetar umjeren, na obali jugozapadni, a prema otvorenom moru sjeverozapadni.

U Dalmaciji se nastavlja vrlo vruće s obiljem sunca, samo rijetko uz umjerenu naoblaku. Najviša dnevna temperatura od 33 do 37, a i noći će ostati tople s temperaturom iznad 20, ponegdje i blizu 30 stupnjeva. Puhat će umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar.

Temperatura duž Jadrana od 27 do 29. UV indeks uglavnom vrlo visok, osim na sjevernom Jadranu, gdje će biti malo niži, no još uvijek visok.

Na kopnu sljedećih dana prvo porast temperature, a onda od srijede blagi pad. U utorak i srijedu jutro će biti malo toplije. Prevladavat će sunčano, no poslijepodne uz jači razvoj oblaka, lokalno može biti i koji kratkotrajni pljusak, u utorak najvjerojatnije uz granicu sa Slovenijom, a u srijedu u unutrašnjosti Dalmacije. Povremeno će puhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Na obali i otocima pretežno sunčano, a u utorak na sjevernom Jadranu postoji mogućnost za poslijepodnevni pljusak. Puhat će slaba do umjerena bura, u srijedu i četvrtak pod Velebitom povremeno i jaka, a poslijepodne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Dnevna temperatura bez veće promjene, no jutarnja još malo raste.

Nastavlja se i s upozorenjima na vrućinu, posebno na obali, a sljedećih dana dodatno će se ugrijati i unutrašnjost pa je već izdano žuto upozorenje, međutim, u unutrašnjosti ono neće dugo trajati jer će od srijede vrućine tamo ipak malo popustiti.

Izgledno je kako će i mjesec kolovoz biti topliji i suši nego je uobičajeno. Lokalno će biti ljetnih pljuskova, međutim, prolazno i kratkotrajno. Nešto više kiše na vidiku je tek za oko deset dana, sredinom tjedna, nakon blagdana Velike Gospe, kad bi i vrućine mogle malo popustiti. Kako je to prognoza za deset dana unaprijed, trebat će je potvrditi i novim prognostičkim materijalima u idućim danima.