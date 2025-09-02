FOTO Dan nakon razornog potresa: Spasioci u utrci s vremenom, nastoje doći do zabačenih sela

Spasioci u Afganistanu pokušavaju doći do zabačenih i izoliranih sela u istočnoj pokrajini Kunar, epicentru potresa u kojem je poginulo više od 800, a ozlijeđeno gotovo 3000 ljudi, objavile su u utorak vlasti.

U ponedjeljak su izvedene operacije potrage i spašavanja u četiri sela u Kunaru, a sada je fokus na zabačenim planinskim selima, rekao je Ehsanullah Ehsan, načelnik pokrajinske uprave za upravljanje katastrofama.

"Ne možemo točnije predvidjeti koliko još tijela ima ispod ruševina. Naš je cilj provesti operacije spašavanja što je prije moguće i početi s raspodjelom pomoći pogođenim obiteljima", rekao je Ehsan.

Ehsan je rekao da su na teren izašle sve vladine i strane organizacije i koordiniraju pomoć. "Dao Bog, pomoć će biti podijeljena na miran način", rekao je Ehsan.

Potres magnitude 6 zatresao je u noći na ponedjeljak istočni Afganistan, na dubini od deset kilometara. Mnoge kuće, građene od blata i kamena u strmim dolinama, potpuno su se urušile, a u pokrajinama Kunar i Nangarhar je, prema zadnjim podacima, poginulo 812 ljudi.

Surovi, planinski teren i teški vremenski uvjeti sprečavaju spasioce u naporima da stignu do zabačenih područja uzduž granice s Pakistanom.

Kolona vozila hitne pomoći mili oštećenom planinskom cestom kako bi stigli do sela, dok helikopteri dostavljaju pomoć i pronađene ozlijeđene ljude prevoze u bolnice.

U tom području je raspoređen veliki broj talibanskih vojnika koji pomažu, ali prvenstveno brinu o sigurnosti. Ova je katastrofa dodatno opteretila talibansku vladu u ratom razorenoj zemlji koja se suočava s drastičnim padom strane humanitarne pomoći i deportacijama Afganistanaca iz susjednih zemalja.

U lipnju su Iran i Pakistan najavili masovnu deportaciju Afganistanaca sa svog teritorija, a Teheran je bio dao rok "do 6. srpnja do kojeg četiri milijuna ilegalnih Afganistanaca" trebaju napustiti iranski teritorij.

Do lipnja se iz Pakistana i Irana vratilo više od 1,6 milijuna Afganistanaca – njih 1,3 samo iz Irana, a ured UN-a sada procjenjuje da bi se do kraja ove godine broj deportiranih Agfanistanaca mogao popeti na tri milijuna. Pakistan je počeo s kampanjom masovnog protjerivanja oko tri milijuna Afganistanaca 1. travnja, optužujući ih za "terorizam i trgovinu drogom".

Suočeni s prirodnom katastrofom talibani pokušavaju što prije stići do izoliranih sela u potrazi za preživjelima, ali vlasti se suočavaju i sa zbrinjavanjem leševa životinja te nastoje minimalizirati rizik od kontaminacije vodnih resursa, rekao je UN-ov dužnosnik.

"Oštećene ceste, naknadna podrhtavanja tla i zabačene lokacije sela uvelike otežavaju dostavu pomoći", priopćila je Svjetska zdravstvena organizacija.

WHO ističe da je zdravstveni sustav Afganistana vrlo krhak te da su lokalni kapaciteti ograničeni i nedostatni te u potpunosti ovise o vanjskim čimbenicima.

Iako je Afganistan povijesno među najranjivijim zemljama na potrese, međunarodna pomoć drastično se smanjila.

Humanitarna sredstva pala su s 3,8 milijardi dolara u 2022. na samo 767 milijuna ove godine.

Diplomati i humanitarne organizacije navode da su krize drugdje u svijetu te politika Talibana prema ženama, uključujući zabrane za zaposlenice u nevladinim organizacijama, doveli do rezova.

Velika Britanija objavila je kako šalje milijun funti hitne pomoći, ali isključivo preko UNFPA-a i Međunarodnog Crvenog križa, kako sredstva ne bi došla u ruke talibanima.

Afganistan je izložen jakim, smrtonosnim potresima, posebice u području planinskog lanca Hindukuš, gdje se indijska tektonska ploča sastaje s euroazijskom.

Ovo je treći veliki potres koji je pogodio Afganistan otkako su Talibani preuzeli vlast 2021. godine.