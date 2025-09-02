Obavijesti Foto Video Pretražite
U Afganistanu

FOTO Dan nakon razornog potresa: Spasioci u utrci s vremenom, nastoje doći do zabačenih sela

Piše Hina, 02. rujna 2025. @ 10:55 komentari
Stotine mrtvih i ozlijeđenih u potresu koji je pogodio Afganistan - 1
Stotine mrtvih i ozlijeđenih u potresu koji je pogodio Afganistan - 1 Foto: Afp
Više od 800 ljudi je poginulo, a još gotovo 3000 osoba je ozlijeđeno u potresu koji je pogodio Arganistan u nedjelju. Koliko još tijela ima ispod ruševina zasad se ne zna, a spasioci vode grozničavu utrku s vremenom.
