191. je dan rata u Ukrajini. I jedna i druga strana optužuje drugu da ometa misiju Međunarodne misije za nuklearnu energiju (IAEA). Ukrajinski ministar energetike inzistira na demilitarizaciji nuklearnog postrojenja. S druge strane, Rusi optužuju Ukrajince da ometaju rad komisije.

Tijek događaja možete pratiti u nastavku:

15:58 Ministri financija zemalja G7 objavili su zajedničku izjavu u kojoj su objavili da su se složili uvesti ograničenje cijena ruske nafte i naftnih proizvoda kako bi se “smanjili ruski prihodi i sposobnost Rusije da financira svoj agresijski rat”.

“Danas potvrđujemo našu zajedničku političku namjeru da finaliziramo i provedemo sveobuhvatnu zabranu usluga koje omogućuju pomorski prijevoz sirove nafte i naftnih derivata ruskog podrijetla na globalnoj razini – pružanje takvih usluga bilo bi dopušteno samo ako se nafta i naftni derivati ​​kupuju na ili ispod cijene koju je odredila široka koalicija zemalja koje se pridržavaju i provode ograničenje cijena”, stoji u priopćenju.

Cilj ograničenja cijena je smanjiti ruske prihode, oslabiti sposobnost zemlje da financira svoj rat i Ukrajinu te također ublažiti utjecaj rata na globalne cijene energije, navodi se u priopćenju.

Mjera se nadovezuje na postojeće sankcije, posebice one u šestom paketu EU-a, dodaje se. Ministri su rekli da se obvezuju "hitno raditi" na dovršetku i provedbi ograničenja cijena, prenosi CNN.

Uoči ovog sastanka G7, zamjenik ruskog premijera Alexander Novak rekao je da Moskva više neće isporučivati ​​naftu i naftne derivate zemljama koje odluče primijeniti takva ograničenja.

"Ako nametnu ograničenja na cijene, jednostavno nećemo isporučivati ​​naftu i naftne derivate takvim tvrtkama ili državama koje uvode ograničenja jer nećemo raditi nekonkurentno", rekao je Novak ranije, prema ruskoj državnoj novinskoj agenciji TASS.

13:25 Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov kazao je kako radi samo jedna turbina na ključnoj kompresorskoj stanici plinovoda Sjeverni tok 1. "Ovo dovodi u opasnost pouzdanost ključnog plinovoda koji povezuje Rusiju i Njemačku", kazao je.

Rusija je već okrivila neispravnu ili zakašnjelu opremu za smanjenje isporuke plina, što pogoršava energetsku krizu diljem Europe. Zapad je bio skeptičan prema njegovim tvrdnjama, s obzirom na sankcije koje su zapadne zemlje nametnule Rusiji.

Opskrba plinom ključnim plinovodom smanjila se na petinu normalnog kapaciteta i potpuno je prekinuta u srijedu kao dio trodnevnog prekida rada zbog održavanja.

12:46 Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva napomenulo je da su ruske vojne vježbe velikih razmjera "strogo inscenirane" i da im je cilj "prvenstveno impresionirati ruske čelnike i međunarodnu publiku".

11:54 Norveška državna energetska tvrtka Equinor priopćila je da se potpuno povukla iz polja Kharyaga u Rusiji.

"Nakon izlaska iz Kharyage, Equinor nema preostale imovine ili projekata u Rusiji", izvijestila je tvrtka.

10:39 Prema Institutu za proučavanje rata, Ukrajina nastavlja gađati rusku logistiku i ključne položaje u sklopu svoje protuofenzive.

ISW također izvještava da iako je predsjednik Vladimir Putin naredio svojim trupama da zauzmu cijelu Donjecku oblast do 15. rujna, to ostaje nerealan cilj

08:25 Ukrajina je objavila najnovnije ruske ratne gubitke

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of Sept. 2, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/SZFKXGSTdd