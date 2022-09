Argentinske vlasti identificirale su muškarca koji je pokušao upucati argentinsku potpredsjednicu i bivšu predsjednicu Cristinu Kirchner, a riječ je o Fernandu Andrésu Sabagu Montielu.

Argentinska potpredsjednica i bivša predsjednica Cristina Kirchner napadnuta je u četvrtak, ali napadač nije pucao na nju i ubrzo je uhićen.



Kao muškarca koji je napao Kirchner argentinske vlasti su identificirale Fernanda Andrésa Sabaga Montiela.



🇧🇷❌🇦🇷Footage from another angle shows the moment when a Brazilian National named Fernando Andrés Sabag Montiel pulled a gun and tried to assassinate Argentina's left-wing Vice-President Cristina Kirchner



