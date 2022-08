Jučer je prošlo točno šest mjeseci otkad je Rusija započela svoju invaziju na Ukrajinu. Pola godine ruske invazije poklopilo se i s ukrajinskim Danom neovisnosti. Volodimir Zelenski kazao je kako ukrajinska neovisnost nikada ne prestaje niti će ikada i prestati.

Ukrajina je jučer slavila svoj Dan neovisnosti

Prošlo je više od 6 mjeseci od početka ruske invazije

Ruski dezerter: Moskva laže, nemamo hrane, umorni smo, palimo smeće za ogrjev

Najmanje 22 osobe poginule su u ruskom granatiranju željezničke stanice Čaplino

Ukrajina strahuje od terorističkih napada kao odmazde za ubojstvo Darje Dugine

Ukrajinski dužnosnici izrađuju planove kako bi bili sigurni da će se ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i njegovim najvišim vojnim zapovjednicima suditi za pokretanje rata.

Institut za proučavanje rata: Rusija je izgubila osvojeno područje veće od Danske.

Tijek događaja pratite u nastavku:

09:54 Britansko Ministarstvo obrane objavilo je najnovije podatke o ratu u Ukrajini.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/3fhM5JyOS6



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/0eCZDn4CYZ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 25, 2022

09:49 Tijekom pola godine punog rata Rusija je izgubila vojnu opremu u vrijednosti od 16,6 milijardi dolara. Konkretno, gotovo 2000 tenkova, 234 zrakoplova i 15 brodova. Najveći gubitak ruske vojske bila je raketna krstarica "Moskva", vrijedna 750 milijuna dolara, navodi Forbes.

09:43 Ukrajinske oružane snage pogodile su most Nova Kahovka i sustave protuzračne obrane Rusa. Uništeno je i skladište s borbenom opremom, te pogođeno zapovjedno-promatračko mjesto u privremeno okupiranom Hersonu, izvijestilo je Operativno zapovjedništvo "Jug".

09:37 Objavljene su nove procjene gubitaka ruskih oružanih snaga u Ukrajini.

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of Aug. 25, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/Dg58idcFlw — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 25, 2022

08:53 Najnovije informacije kažu da je 25 osoba, od kojih dvoje djece, poginulo je od posljedica granatiranja željezničke postaje Čaplino u regiji Dnjepropetrovsk. Jedanaestogodišnji dječak poginuo je pod ruševinama kuće, šestogodišnje dijete poginulo je kada se u blizini željezničke stanice zapalio automobil. Ukupno je ozlijeđena 31 osoba.

25 people, 2 of them children, died as a result of shelling at the Chaplino railway station in the Dnipropetrovsk region. An 11-year-old boy died under the rubble of a house, a 6-year-old child died when a car caught fire near the railway station. 31 people were injured in total. pic.twitter.com/tHXnYsg3x6 — Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) August 25, 2022

08:50 Ruski rat u Ukrajini prouzrokovao je 10,7 milijardi dolara štete za okoliš. Prema ukrajinskom Ministarstvu zaštite okoliša i prirodnih resursa, od 24. veljače zabilježeno je više od 2000 slučajeva štete u prirodi.

08:40 Američki think tank izvijestio je da je izjava ruskog ministra obrane Sergeja Shoigua o usporavanju ofenzivnih operacija u Ukrajini vjerojatno pokušaj "isprike za zanemarive uspjehe koje su ruske snage ostvarile u Ukrajini u posljednjih šest tjedana".

Prema stručnjacima, ruske snage izgubile su teritorij veći od Danske od 21. ožujka. ISW je također izvijestio da se ruske snage i dalje suočavaju s partizanskim otporom dok pokušavaju provesti administrativne i zakonodavne promjene, prenosi The Kyev Independent.

⚡️Institute for the Study of War: Russia lost captured area greater than Denmark. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 25, 2022

08:30 Najmanje 22 osobe poginule su u ruskom granatiranju željezničke stanice Čaplino u središnjoj ukrajinskoj regiji Dnjipropetrovsk, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij u srijedu navečer.

Petero mrtvih izvučeno je iz automobila na željezničkoj pruzi i u tijeku su operacije potrage i spašavanja, rekao je Zelenskij u večernjem video obraćanju. Više od 50 osoba ozlijeđeno je u granatiranju prema ranijim informacijama. Nije ih moguće neovisno provjeriti.

"Čaplino je danas naša bol", rekao je Zelenskij.

"Skoro je pala noć, naš glavni dan, Dan neovisnosti Ukrajine, bliži se kraju. No naša neovisnost ne prestaje i nikada neće prestati", dodao je. Napad se dogodio na dan kada je Ukrajina slavila Dan neovisnosti i kada je obilježavala pola godine rata s Rusijom koji je počeo 24. veljače.

Zelenskij je ranije rekao da bi Rusija mogla učiniti nešto "okrutno" da poremeti proslavu Ukrajini.

07:53 Šest mjeseci nakon ruske invazije, ukrajinski dužnosnici izrađuju planove kako bi bili sigurni da će se ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i njegovim najvišim vojnim zapovjednicima suditi za pokretanje rata.

Plan o posebnom međunarodnom sudu koji bi istražio ruski navodni "zločin agresije" predvodi Andrii Smirnov, zamjenik šefa ukrajinske predsjedničke administracije, prenosi France24.

Definicija zločina agresije usvojena je u Rimskom statutu iz 2010., a sličan pojam "zločina protiv mira" korišten je na suđenjima u Nürnbergu i Tokiju nakon Drugog svjetskog rata.

Međunarodni kazneni sud, koji već 20 godina sudi za najteže zločine, već istražuje ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid u Ukrajini.

Što se zbivalo u Ukrajini 182. dana rata pogledajte >>OVDJE.