Četvrtak je 182. dan rata u Ukrajini. Dok ta zemlja obilježava Dan neovisnosti, dio analitičara procjenjuje da se čeka veliki ukrajinski protunapad.

Američko veleposlanstvo u Kijevu pozvalo je američke državljane koji su još uvijek u Ukrajini da odmah napuste zemlju, pojasnivši da Rusija "pojačava napore" za pokretanje napada.

Neće biti nikakve milosti za ubojice Darje Dugine, ubijene kćeri jednog od najistaknutijih ruskih nacionalističkih ideologa, upozorio je u utorak ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.

Boris Johnson pozvao je svjetske čelnike da ne dopuste Vladimiru Putinu da ponovi aneksiju Krima u drugim dijelovima Ukrajine.

Ujedinjeni narodi izrazili su zabrinutost zbog najava Rusije da provedu suđenja ukrajinskim vojnicima zarobljenima u Mariupolju.

Tijek događaja pratite u nastavku:

9:40 U Zaporižju je u eksploziji automobila ubijen prvi čovjek Mihajlovke, Ivan Suško. Okolnosti za sada nisu poznate. Mihajlovka je pod kontrolom ruskih snaga, a Ukrajinci sumnjaju da je Suško pristao na suradnju s njima.

⚡️ In the #Zaporizhzhya region, gauleiter of occupied #Mykhailivka, Ivan Sushko was liquidated as a result of a car bombing. pic.twitter.com/XUllzDbbDR — NEXTA (@nexta_tv) August 24, 2022

9:27 Oboje kandidata za britanskog premijera uputilo je čestitke povodom ukrajinskog Dana neovisnosti te izrazilo svoju podršku. Liz Truss najavila je da će njezina Vlada strateški koristiti obavještajne podatke kako bi otkrila pokušaje Kremlja da potkopa i destabilizira demokracije koje vole slobodu. Njezin protukandidat Rishi Sunak poručio je kako će Britanci nastaviti pružati veliku podršku Ukrajini.



9:20 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski održao je govor povodom Dana neovisnosti. Kazao je kako je Ukrajina ponovno rođena kad je Rusija izvršila invaziju, kao i da će ponovno zauzeti aneksirani Krim i okupirana područja na istoku.

"Nova nacija pojavila se na svijetu 24. veljače u 4 sata ujutro. Nije rođena, nego ponovno rođena. Narod koji nije plakao, vrištao i nije se uplašio. Onaj koji nije pobjegao. Nije odustajao. I nije zaboravio", poručio je Zelenski.

Stoltenberg: "Članice NATO-a moraju više ulagati u obranu, vremena su opasnija"

9:15 Glavni tajnik NATO saveza Jens Stoltenberg kazao je kako Sjevernoatlanstki savez nije dio sukoba u Ukrajini, ali istaknuo da je NATO povećao svoju vojnu nazočnost, posebno na istočnom krilu, kako bi poslao vrlo jasnu poruku Moskvi da će odgovoriti bude li bilo koji NATO saveznik bude napadnut.

Poručio je i da članice moraju više ulagati u obranu, s obzirom na to da živimo u opasnijem svijetu.

Stoltenberg se u intervjuu za Sky News osvrnuo i na situaciju u Zaporižju, naglasivši da je vrlo opasno, kao i da Rusija mora povući svoje snage.

8:50 Čestitkama povodom Dana neovisnosti pridružio se i bjeloruski predsjednik Aleksander Lukašenko. Poželio je Ukrajincima mirno nebo, toleranciju, hrabrost, snagu i uspjeh u ponovnoj izgradnji pristojnog života.

8:45 Litvanski i finski predsjednik uputili su čestitke Ukrajini povodom Dana neovisnosti.

Today Ukraine celebrates Independence Day, while it also marks six months since the beginning of Russian war atrocities.



Wishing strength to @ZelenskyyUa& 🇺🇦 nation who fights for freedom with incredible courage, defiance& dignity.



Lithuania is always with you 🇱🇹🇺🇦! pic.twitter.com/Wxl3vG7qfk — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) August 24, 2022

My most sincere congratulations to President @ZelenskyyUa and to the people of #Ukraine on your Independence Day. Finland stands with Ukraine, and we will continue our unwavering support for as long as needed. pic.twitter.com/7DB3EpNho7 — Sauli Niinistö (@niinisto) August 24, 2022





8:44 Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine objavio je u srijedu kako je od početka rata poginulo 45.700 ruskih vojnika, a uništena su 1924 tenka.

8:30 U Kijevu su se oglasile sirene, otkrio je u svojoj objavi bivši kandidat za vođu torijevaca Tom Tugendhat. U svojoj objavi napisao je "nalazimo se u skloništima u ijevu nakon što nas je probudila sirena za zračnu uzbunu". Taj tvit objavio je u odgovoru na objavu britanskog novinara Johna Sweeneya.

8:27 Moldavska predsjednica Maia Sandu čestitala je Ukrajini Dan neovisnosti.

"Divimo se hrabrosti i prkosu ukrajinskog naroda – branitelja svog doma i boraca za slobodu, neovisnost i demokraciju. Vi ste inspiracija za generacije koje dolaze", poručila je.

On the Independence Day of #Ukraine, we admire the courage& defiance of 🇺🇦people - defenders of their home & fighters for freedom, independence & democracy. You are an inspiration for generations to come.

We stand with you & wish you peace & prosperity. Happy Independence Day 🇺🇦! pic.twitter.com/eEpk4zdf0p — Maia Sandu (@sandumaiamd) August 24, 2022

8:15 U noći s utorka na srijedu granatiran je Harkiv. Oleg Sinegubov, šef lokalne uprave, rekao je da su rakete pogodile okrug Chuguyiv u regiji - uzrokujući požar i oštetivši staklenike. Veliki požar izbio je i u zgradi u novobavarskoj četvrti.

8:13 Dok Ukrajina obilježava šest mjeseci otkako su ruski osvajači pokrenuli rat s tom zemljom, britansko Ministarstvo obrane objavilo je svoje najnovije obavještajno izvješće.

Navode kako su ruske snage shvatile da su njihovi planovi rušenja ukrajinske vlade propali do travnja i zatim su se "vratile skromnijim ciljevima u istočnoj i južnoj Ukrajini".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/MlStHyXAGO



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/rVDqlANRGJ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 24, 2022

Ofenziva Donbasa u istočnoj Ukrajini ostvaruje "minimalni napredak" i Rusija predviđa veliki ukrajinski protunapad, navodi se u izvješću.

8:10 Ukrajinski ministar obrane Oleksij Reznikov rekao je u utorak navečer kako vjeruje da je "najgori scenarij" rata u njegovoj zemlji iza njih.

Reznikov je za CNN izjavio kako su u fazi stabilizacije svih bojnih polja ili borbenih linija s malim pomicanjem jedinica, kao i da su napravili puno dobrih mjera odvraćanja.

