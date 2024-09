140 putnika zarobljeno na brodu na Dunavu: Ne mogu pristati zbog podivljale rijeke

U Beču je 140 putnika na riječnom kruzeru zapelo u podivljalom Dunavu. Brod ne može pristati zbog visokog vodostaja rijeke. Brod je trebao ploviti do Budimpešte, a na njemu se navodno nalaze turisti iz Švicarske.

Za posadu i putnike ovo znači da moraju ostati ondje najmanje do utorka.

"Kad smo krenuli, čak ni najcjenjeniji stručnjaci nisu mogli predvidjeti da Dunav neće biti plovan u ovom području", rekao je direktor kompanije Daniel Pauli-Kaufmann, prenosi 20min.ch.

Austrijska vlada je cijelu poplavom pogođenom pokrajinu Donju Austriju, oko glavnog grada Beča i na granici s Češkom, proglasila područjem katastrofe.

Glasnogovornik vatrogasne postaje je u ponedjeljak ujutro rekao da je preko noći situacija bila mirna.

No, do utorka se u zemlji očekuje i do dodatnih 60 litara kiše po četvornom metru, rekao je državni dužnosnik.

Meteorolozi javne televizije ORF su predvidjeli još više oborina u određenim dijelovima Austrije poput Tirola i istočnog dijela zemlje.

Nekoliko stotina ljudi je spašeno od poplava u Donjoj Austriji, prema vatrogasnim službama. Vatrogasac je poginuo u nedjelju dok je ispumpavao vodu iz podruma.

Iako se razina vode smanjila u Beču, u ponedjeljak je došlo do ogromnih problema u javnom prijevozu te je većina linija podzemne željeznice u gradu s dva milijuna stanovnika tek djelomično funkcionirala.

