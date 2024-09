Opsadno stanje u europskoj metropoli: Vodostaji probijaju granice, puni se milijun vreća s pijeskom, izdano hitno upozorenje

Od ponoći je u Budimpešti na snazi najviša razina pripravnosti za obranu od poplava duž cijele obale Dunava. Prema najavama, u idućim se danima očekuje najveći poplavni val desetljeća.

Gradonačelnik Gergely Karácsony najavio je obvezne mjere u gradu, koje uključuju zatvaranje dokova uz obalu u Budimu i Pešti od 20 sati te zabranu ostavljanja automobila duž dokova najkasnije do poslijepodneva, a svi preostali bit će odvezeni. Također je na snazi i ograničenje kretanja i za pješake, kao i za javni prijevoz.

Očekuje se da će Dunav doseći donje pristanište u utorak ujutro, stoga gradske hitne službe rade na osiguravanju milijun vreća s pijeskom. Na najugroženijim područjima gradi se obrambena linija visine 4 metra i dužine 4 metra.

U slučaju vodostaja od osam metara očekuju se pojačane mjere zaštite i na Trgu Batthyány, no Dunav će tu razinu dosegnuti tek u četvrtak, javljaju mađarski mediji.

Zbog brzog porasta vodostaja i jakog protoka rijeke gradonačelnik je zamolio sve koji idu uz Dunav idućih dana na pojačan oprez. Gotovo rekordna količina vode stići će s poplavom u Szigetköz, gdje je već u ponedjeljak ujutro prisutno više od pet stotina djelatnika Državne uprave za vodne resurse (OVF).

