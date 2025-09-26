SDP predstavio platformu domoljublje.hr: "Nemojte se bojati ušutkavanja u javnom prostoru"

Poručuju za njih ono nije mahanje zastavama, već borba za dostojanstvo svakog čovjeka.
"Da kao Hrvatska zauvijek podvučemo crtu i kažemo sto želimo, da Hrvatska bude, i Što Hrvatska nikad ne smije postati, pa i kroz donošenje nekih zakona", poručila je saborska zastupnica Sabina Glasovac.
"Da se ne boje ovoga što smo gledali tijekom ljeta, da se ne boje ušutkivanja u javnom prostoru jer svatko ima pravo živjeti ovdje", rekao je zastupnik Siniša Hajdaš Dončić.
"U posljednje vrijeme svjedočimo kako se domoljublje sve češće koristi za podjele – kao nešto što pripada samo nekima, dok se drugima osporava pravo da vole svoju zemlju. Mi vjerujemo da domoljublje ne smije biti predmet podjela, upravo suprotno. Ono nije mržnja, a nije ni vraćanje u prošlost, ili bar dio prošlosti - svaki put kad to nekome zatreba", stoji na novoosnovanoj platformi.