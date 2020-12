Svatko tko želi otvoriti poduzeće ili obrt zasigurno se susreo s pojmom poslovni plan. Iako se poslovni plan često poistovjećuje s državnim poticajima, on se ne izrađuje samo u tu svrhu. Poslovni plan je tu kako bi vam pokazao da je posao u koji ulazite isplativ i održiv.

Svaki poduzetnik mora shvatiti da poslovni plan izrađuje radi sebe jer njime dobiva objektivan uvid u tržište kojem pristupa, u uspješnost svoje ideje, ali i njezinu isplativost.

Poduzetnici su primorani izraditi poslovni plan ako primjerice podižu kredit iz banaka poput HBOR-a ili HAMAG BICRO kako bi svoju ideju opravdali i dokazali da je vrijedna investiranja, no neovisno o tome zbog kojeg se razloga izrađuje, poduzetnik će kroz poslovni plan dobiti niz korisnih informacija o svojem poduzeću.

Riječ je dakle o dokumentu ili elaboratu u kojem poduzetnik detaljno opisuje svoju ideju, ambicije i planove te koje će mjere poduzeti kako bi se oni realizirali.

Poslovni plan ima nekoliko elementa, a oni najvažniji sadržavaju osnovne podatke o poduzetniku, obrazloženje ideje i s čime se poduzetnik želi predstaviti na tržištu, analizu tržišta, marketinšku strategiju, proizvodnju i distribuciju usluga ili proizvoda te financijske elemente.

Važno je da je lako razumljiv i da jasno objašnjava čime će se poduzeće baviti, kome će svoje usluge ili proizvod prodati i zašto je baš njihov proizvod taj koji će kupci ili klijenti voljeti. Bitno je istaknuti financijsku komponentu, odnosno koliko će što iznositi od same proizvodnje pa sve do marketinga, ali i naznačiti tko su konkurenti na tržištu. Važno je istaknuti i ulogu uprave i menadžera unutar firme jer kvalitetan kadar jamči uspješnost te na samom kraju prognozirati razvoj poslovanja i zaokružiti projekt u afirmativnom tonu.

Mnogi prilikom otvaranja biznisa i izrade poslovnog plana upadaju u zamku jer imaju nerealnu sliku o uspješnosti svoje ideje. To može dovesti do pogrešne procjene tržišta, troškova i prihoda te nedovoljno sredstava za poslovanje, zato je bitno prilikom izrade biti što je moguće realniji, čak i ako vam se rezultati i dobivene brojke ne sviđaju.

Svi članovi Hrvatske gospodarske komore imaju pravo pristupiti Digitalnoj komori, koja nudi brojne informacije o osnivanju i financiranju tvrtke, pa tako i pomoć pri izradi poslovnog plana. Dovoljno je otići na uslugu e-financiranje i potražiti financijske alate. Među njima ćete pronaći i poslovni plan koji djeluje poput kalkulatora koji vas vodi korak po korak, pri čemu sve važne informacije o firmi upisujete unutar kućica te na kraju dobivate ''izračun'' toga koliko je biznis u koji ulazite ili ste već ušli dobar pothvat.

Stranici Digitalne komore možete pristupiti čak i ako niste član HGK-a te dobiti osnovne informacije o firmi ili obrtu, od samog osnutka do njezina razvoja, kao i koje su mogućnosti financiranja poslovanja. Tu se nalaze i osnovne informacije o poslovnom planu, gdje putem postavljenih pitanja i odgovora možete sami krenuti u raspisivanje poslovnog plana.

Neovisno o tome jeste li poslovni plan izradili vi ili je to netko učinio za vas, bitno su informacije koje ste od njega dobili. Ako je on potvrdio i opravdao poslovni pothvat u koji se upuštate, to znači da ste prepoznali potrebe tržišta i znate kako te potrebe zadovoljiti. Čak i ako je rezultat nezadovoljavajući, treba znati da je cilj poslovnog plana odluka o investiciji odnosno isplativosti ideje te da ste upravo zbog njega uštedjeli novac i vrijeme koje biste inače utrošili da ste ušli u biznis.

