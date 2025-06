Štednja u zlatu sve popularnija: ''Zabluda je da investirati u zlato mogu samo bogati''

Novi zamah zlata rezultat je geopolitičkih sukoba

Zlato bilježi veliki uzlet jer se investitori povlače u zlato, dok potražnja za drugim tradicionalnim sigurnim utočištima, uključujući američki dolar i državne obveznice, slabi. Zlato se tradicionalno smatra ''sigurnom lukom'' u vremenima nesigurnosti. Ulaganje u zlato štiti vrijednost imovine od inflacije, pada vrijednosti valute i globalnih nestabilnosti poput ratova. Za građane, to znači da mogu sačuvati kupovnu moć i diverzificirati štednju. U vrijeme recesije i geopolitičkih sukoba ulagači se okreću zlatu kojemu vrijednost raste, dok vrijednost fiat valuta opada. Osim toga, zlato je dugoročno pouzdana i isplativa investicija oslobođena plaćanja poreza, te je lako prenosiva i likvidna imovina.

Davor Žic, direktor marketinga i razvoja Auro Domus grupe objašnjava kako pored svih makroekonomskih pokazatelja koji idu u korist zlatu, potražnja za zlatom nastavlja rasti zbog eskalacije geopolitičkih sukoba na Bliskom istoku koji su kulminirali izraelskim napadom na Iran.

''Iako su SAD i Kina načelno dogovorile okvir za deeskalaciju trgovinskih napetosti, zaključci dviju najjačih ekonomija svijeta ostali su nedorečeni. Istodobno, pad kreditnog rejtinga SAD-a i Trumpovi pritisci na Fed da smanji kamatne stope, dodatno su narušili povjerenje u američki dolar i potaknuli ulagače da potraže sigurnost u zlatu. Devizno tržište uvijek je najbrži sudac loših političkih odluka u nekoj zemlji, a kada svemu tome nadodamo činjenicu da je izrael upravo pokrenuo novi rat, jasno je zašto sve više ljudi traži sigurne i provjerene načine kako zaštititi svoju imovinu. Ovakav razvoj situacije ide u korist zlatu,'' istaknuo je Davor Žic iz Auro Domus grupe, lidera u trgovini plemenitim metalima u Hrvatskoj koji predviđa da bi Hrvati u investicijsko zlato u 2025. godini mogli uložiti rekordnih milijardu eura.

Tko sada propusti priliku za ulaganje, kasnije će zažaliti

Iako je nemoguće sa stopostotnom sigurnošću predvidjeti kretanje cijene zlata, stručnjaci novi skok očekuju vrlo brzo. Analitičari Goldman Sachs Group Inc. predviđaju rast cijene zlata na 3.700 USD po unci do kraja ove godine, dok bi do sredine 2026. godine cijena zlata mogla probiti novu ''psihološku granicu'' od 4.000 USD po unci.

''Prvi čovjek Feda, Jerome Powell, ublažio je očekivanja o brzom smanjenju kamatnih stopa i istaknuo da tarife povećavaju rizik od inflacije. Unatoč tome, tržište i dalje vjeruje da će Fed smanjiti kamatne stope već na ljeto. Sve dok se ne može predvidjeti točan dogovor između SAD-a i njegovih trgovinskih partnera oko smanjenja tarifa, tržište vjerojatno neće odustati od svojih ekonomskih strahova i očekivanja o smanjenju kamata, što sugerira da će snaga zlata potrajati. Trenutna makroekonomska i geopolitička situacija odlična je prilika za sve investitore da prevagnu i ulože u zlato, s obzirom da struka očekuje novi skok cijene potkraj godine,'' rekao je Davor Žic iz Auro Domus grupe, dodajući kako se ''zlato i dalje čini pristupačno po cijeni manjoj od 4.000 dolara po unci, uzmu li se u obzir najave LBMA-a da će do 2030. godine unca zlata vrijediti 7.000 USD.''

Po svemu sudeći, onaj tko sada propusti priliku za ulaganje, kasnije bi mogao zažaliti, baš kao što sada žale svi oni koji nisu investirali prije 20 godina kada se cijena zlata kretala oko 425 USD po unci. Rast je to oko 705 %, što znači da tada kupljeno investicijsko zlato u vrijednosti 20.000 eura danas vrijedi više od 160.000 eura. Ovakav prirast teško da će osigurati bilo koji drugi oblik ulaganja.

Ulaganje u zlato nije rezervirano samo za bogataše

Ulaganje u zlato sve je popularnije u Hrvata, poručuju iz Auro Domus grupe koja se može pohvaliti najširom mrežom poslovnica u Hrvatskoj – na čak 60 lokacija, istaknuvši da primjećuju kako sve veći broj ljudi na ovu vrstu investicije gleda kao na štednju za budućnost. Umjesto da novac stavljaju na klasičnu bankovnu štednju, mnogi se radije odlučuju za štednju u zlatu.

''Niske bankovne kamate su toliko niske da inflacija iz godine u godinu umanjuje vrijednost novca pa klasičnom štednjom zapravo gubite novac. Kod investicijskog zlata je potpuno suprotna situacija. Štednjom u zlatu vrijednost ušteđevine postepeno raste, a jednog dana kada poželite zlato unovčiti, možete to učiniti bilo gdje u svijetu. Povijesno gledano, zlato ima stabilan trend rasta od oko 10 % godišnje i šanse da dođe do naglog pada cijena su vrlo male. Zabluda je da investirati u zlato mogu samo bogati. Oni koji nemaju ušteđevinu, a žele ulagati, mogu to učiniti tako što će mjesečno od plaće izdvajati 100, 200 ili 500 eura koliko otprilike koštaju manje poluge od 1, 2 i 5 grama. Ovo je vrlo mudar način da se očuva kupovna moć, ali i osigura bezbrižna budućnost,'' objašnjava Davor Žic, dodajući kako je vrlo važno početi štedjeti već u mladosti, ne oslanjajući se pritom na neodržive mirovinske stupove i mirovine koje ne prate rast cijena u Hrvatskoj.

Prednosti kupnje zlata u poslovnicama Auro Domus grupe

Auro Domus grupa svojim klijentima osigurava najpovoljnije cijene na tržištu na cijeli asortiman investicijskog zlata, a u ponudi se može pronaći širok raspon investicijskog zlata iz svjetski priznatih kovnica s ''Good Delivery'' LBMA certifikatom, što jamči najviše standarde proizvodnje i sigurnost u slučaju prodaje zlata.

Auro Domus grupa ovlašteni je partner švicarske kovnice Argor Heraeus za Hrvatsku, a osim zlatnih poluga Argor Heraeus u apoenima od 1 grama do 1 kilograma, dostupni su i zlatnici brojnih drugih renomiranih kovnica, kao što su austrijski Münze Österreich, kineska kovnica China Gold Coin Inc., australski Perth Mint, kanadska kovnica Royal Canadian Mint i američka kovnica United States Mint.

Investicijske proizvode moguće je kupiti putem webshopa Aurodomus.hr, kao i u svim poslovnicama Auro Domus grupe – Goldman Graff centrima investicijskog zlata te poslovnicama Bank of Gold, Gold Shop i Exclusive Change. Svim klijentima Auro Domus grupa jamči 100 % osiguranu, besplatnu dostavu, baš kao i mogućnost besplatne pohrane u njihovom centralnom trezoru.

Također, Auro Domus jedini u Hrvatskoj nudi uslugu individualne pohrane zlata. Riječ je o jedinstvenoj usluzi pohrane zlatne imovine i drugih dragocjenosti u zasebne sefove unutar trezora koji nude visoke standarde sigurnosti, zahvaljujući 24-satnom nadzoru i višestrukim sigurnosnim protokolima, te maksimalnu diskreciju za klijente koji žele samostalan pristup sefu u bilo koje doba dana.

