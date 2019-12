Tijek izborne noći u izbornoj emisiji Nove TV ''Predsjednički izbori'' analiziraju brojni gosti poput političkog stručnjaka Tihomira Cipeka, Arsena Bauka, Olega Butkovića i Ruže Tomašić. Komunikacijska stručnjakinja Gabrijela Kišiček komentirala je neverbalnu komunikaciju predsjedničkih kandidata.

Politički stručnjak Tihomir Cipek, predsjednik Saborskog kluba SDP-a Arsen Bauk, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i zastupnica u Europskom parlamentu Ruža Tomašić u specijalnoj emisiji Nove TV ''Predsjednički izbori'' prate tijek izborne noći i analiziraju izbore za predsjednika države.

Cipek kaže da ga prvi privremeni rezultati izbora, koje je objavilo Državno izborno povjerenstvo, nisu iznenadili. Kada je riječ o Miroslavu Škori, Tihomir Cipek kaže da je očekivao ''za nijansu lošije rezultate''.

Komunikacijska stručnjakinja Gabrijela Kišiček osvrnula se na neverbalnu komunikaciju na snimkama predsjedničkih kandidata za vrijeme glasanja na izborima. ''Zoran Milanović pokazuje jedno sampozoudanje. Kod njega nema nikakve nervoze, a namigivanje je vrhunac ležernosti koja je sad već gotovo karakteristična za njega. Njegovo ubacivanje listića u kutiju, dlan okrenut prema gore i usputni smiješak govore o njegovoj otvorenosti'', kaže Kišiček.

Kod aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović komunikacijska stručnjakinja uočava napetost. ''Kod nje je još uvijek ta neka nervoza, napetost. Smješka se ona, to je nešto na što je navikla pred reporterima, no rekla bih da je tu napetost itekako pristuna'', zaključuje Kišiček. Nervozan je i Miroslav Škoro, kaže Gabrijela Kišiček. ''Nije neko ležerno opušteno raspoloženje, već ima napetosti koje je on itekako svjestan. I njegovo posebno dobro raspoloženje je itekako splasnulo'', ističe Kišiček.