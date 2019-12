Predsjednički kandidat Ivan Pernar u intervjuu za DNEVNIK.hr poručio je da neće biti potrebe za iznošenje s Pantovčaka te najavio da će i kao predsjednik ići na deložacije. Najavio je i masovna državna odlikovanja.

''Moj program je sloboda države i sloboda našeg naroda. Nažalost, unutar Europske unije i NATO-a taj program nije ostvariv jer nam unutarnju i vanjsku politiku nameće netko drugi, a ne možemo mi sami odlučiti'', rekao je Ivan Pernar predstavljajući svoj program za predsjedničke izbore.

Upozorava da u ključnim elementima, a to su stvaranje novca, porezi i vanjska politika, Hrvatska više nema nikakvu autonomiju i suverenost. ''Ja bih htio da hrvatski narod vlada hrvatskom državom putem svojih predstavnika kako je Ustav zamislio, ali oni koji su vukli Hrvatsku u EU i NATO to su oduzeli hrvatskom narodu'', rekao je Ivan Pernar. Njegova je želja da Hrvatska vojska ne bude u Afganistanu i ''tamo služi Americi, nego da služi hrvatskom narodu i čuva hrvatsku granicu''.

Predsjednički kandidat Ivan Pernar Foto: DNEVNIK.hr

O iznošenju i deložacijama

''Mediji mi ne mogu oduzeti popularnost'', rekao je Pernar i dodao da mu na popularnost nije utjecao razlaz od Živog zida. Pernar se ''proslavio'' čestim iznošenjem iz sabornice pa smo ga pitali hoće li ga iznositi i s Pantovčaka. ''Mediji se bave žutim detaljima, a nitko se ne bavi time zašto me odnose. Čim spomenem 24 milijuna kuna koje je HDZ uzeo preko Fimi medije, nastane tarapana'', rekao je Pernar. Kaže da ga s Pantovčaka neće odnositi jer nema minutnog ograničenja za govor. ''Mogu govoriti kada želim, gdje želim i jednostavno za iznošenje neće biti potrebe'', objasnio je.

Rekao je da će i kao predsjednik ići na deložacije te nastaviti ukazivati na razne društvene probleme, ali i nastaviti zalagati se za legalizaciju marihuane.

Koji bi mu bio prvi potez na Pantovčaku?



''Opća amnestija za sve koji su u zatvoru zbog marihuane, sve bih oslobodio jer marihuanu ne smatram opojnom drogom, nego ljekovitom biljkom'', rekao je. Potom bi uskratio suglasnost da hrvatska vojska bude u Afganistanu i Litvi. ''Planiram u skladu sa svojim ovlastima dati državno odlikovanje svim našim građanima koji se još nisu odselili iz zemlje. Možda će to biti red kralja Zvonimira s lentom. Svi će dobiti odlikovanje, izuzev onih koji su u zatvoru osuđeni za nasilna djela'', objasnio je. Podsjetio je da je jedini kandidat koji se zalaže za slobodu izbora po pitanju cijepljenja.

Uzori su mu Ante Starčević i Stjepan Radić, a kaže i da ima dobre savjetnike.

Predsjednički kandidat Ivan Pernar Foto: DNEVNIK.hr

Tko će mu biti savjetnici na Pantovčaku?

Pernar kaže da on ne bi posjećivao Milana Bandića kada bi bio u zatvoru. ''Eventualno bih otišao njemu tamo da ga posjetim i propovijedam evanđelje, da čitamo Bibliju zajedno i da mu ukažem na to da je put kojim je išao bio pogrešan. I ako kojim slučajem on doživi promjenu u svom srcu, to je najveća bitka i najveća pobjeda. Kolače bih nosio domovima gdje su nezbrinuta djeca', objasnio je Pernar.

DA/NE pitalice i o pušenju marihuane

Za kraj je otkrio da si pod bor želi jedan kolač od Kolinde.