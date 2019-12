Predsjednički kandidat Dario Juričan u intervjuu za DNEVNIK.hr objasnio je zašto zapravo želi biti Milan Bandić, koji su pravi razlozi njegove kandidature. Osim zanimljivog prvog poteza otkrio je i dosad nepoznate detalje o sebi i svom programu.

''Želim biti Milan Bandić jer je Milan Bandić rješenje, on nije problem i ja sam odlučio riješiti sve probleme u Republici Hrvatskoj'', objasnio je Dario Juričan zašto je krenuo u utrku za Pantovčak.

Podsjeća da je dobio presudu prema kojoj se smije zvati Milan Bandić, ali kaže da institucije to ignoriraju, pa će se obratiti Ustavnom sudu i Europskom sudu. Unatoč tome što su ga, tvrdi, spriječili da na izbore ide s imenom Milan Bandić vjeruje da će ostvariti jednako dobar rezultat. ''Mislim da je to ljudima zapravo svejedno, ali bila bi to moja mala slatka pobjeda'', rekao je Juričan.

Strah ga je kako izgleda rezidencija na Pantovčaku

Tražio je od Državnog izbornog povjerenstva da razgleda Pantovčak. ''DIP su genijalci, rekli su mi da ono što sam ja napisao nije primjedba, nego predstavka, pa su me otkantali'', rekao je kandidat. Nazvao je Ured predsjednice i u petak će ga razgledati. ''Navodno je tamo bio Zdravko Mamić, koji je Predsjednici organizirao rođendane, pa me malo strah u kakvom će me stanju dočekati rezidencija, a narod se pita je li tamo nešto polupano. A bio je tamo i jedan Bandić, pa sam malo u strahu'', rekao je.

Na pitanje što će raditi ako bude izabran za predsjednika, Juričan je odgovorio da neće raditi ništa jer ''predsjednik ništa ne radi''. Ipak, najavljuje da će mu prva tri poteza biti uzeti vozača, tajnicu i automobil gradonačelniku Bandiću. Otkriva da će na Pantovčak postaviti Bandićevu bistu koja će se moći i ''pipati''. Bandića naziva rješenjem svih problema i uglednikom, pa smo provjerili zašto bi mu onda sve oduzeo. ''Zato što sam ja verzija 2.0, apgrejdana, a tog dedicu treba poslati u zasluženu mirovinu'', rekao je.

''Ja ću biti taj kriminalac koji će ga naslijediti i uzet ću duplo. Neće biti promjena, ja sam jedina promjena, samo što ćete odsad davati duplo'', objasnio je predsjednički kandidat.

U koju će zemlju u prvi službeni posjet?

Tvrdi da kandidatura nije šala i da je jedini pravi kandidat

Na pitanje zašto se kandidirao na izborima za predsjednika ako zapravo želi Bandićevu funkciju, rekao je ''sad se tu vređamo''. ''Gradonačelnik Zagreba radi 365 dana u godini, ja ću raditi 366. Drugo, tko drži za onu stvar Vladu i Sabor, ja sam izabrao jedinog pravog protivnika'', objasnio je.

Tvrdi da cijela priča s kandidaturom nije šala i da je uložio veliki napor. ''Htio sam pokazati da se može i mislim da sam jedini pravi kandidat'', naglasio je Juričan, koji kaže da se korupcijom svi trebamo ponositi i da je trebamo staviti u Ustav. ''Mi trebamo biti zemlja kriminalaca i kriminal i korupciju staviti kao izvozni proizvod i cijelu državu staviti u koncesiju'', rekao je.

Svima koji su mu dali potpis obećao je savjetničku funkciju. ''Svi koji imaju selfi sa mnom dobit će funkciju. Plaća će im biti koliko proračun može izdržati'', ozbiljnim glasom objašnjava pretendent na mjesto šefa države. Na pitanje kolika će biti njegova plaća, odgovara da će, za razliku od Mislava Kolakušića, on uzeti 140 tisuća kuna. Kaže da mu je Milan Bandić najžešći konkurent, a iako nije kandidat na ovim izborima, Juričan kaže da je Bandić kandidat na svim izborima.

U nastavku pogledajte kako je Juričan odgovorio na set svjetonazorskih pitanja, je li pušio marihuanu te bi li radije izabrao kućicu na Adventu ili kućicu na moru.