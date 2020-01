Kolinda Grabar-Kitarović je potvrdila da je Dragana Lozančića s mjesta ravnatelja SOA-e smijenila zbog utjecaja na izborne procese, no detalje nije htjela iznositi.

Pitanje razloga smjene Dragana Lozančića s mjesta ravnatelja SOA-e postavljeno je i tijekom sučeljavanja na Novoj TV, a na njega je Kolinda Grabar-Kitarović dosad najkonkretnije odgovorila.

Rekla je, tako, da se Lozančić miješao u političke procese koji su vodili ka izborima 2015. godine. Zoran Milanović je, međutim, ustvrdio da je Lozančića najurila na prijevaru te da je on očito, ni kriv ni dužan, "bio svjedok nekih stvari koje nije smio znati".

Grabar-Kitarović je uzvratila da je to što Lozančića sada vuku po blatu u osobnom Milanovićevom interesu. "Donijela sam odluku, stojim iza nje i spremna sam je obrazložiti. Možda ću je jednom obrazložiti u javnosti, ali kada neki procesi budu gotovi", rekla je Grabar-Kitarović.

Na pitanje je li on svojim radom utjecao na izborne procese, odgovorila je kratko - da.

Zamoljena je da objasni, no rekla je da ne može. "Recimo, nije ispoštivao dogovor koji smo imali, da se odradi jedan posao koji je bio iznimno bitan za Republiku Hrvatsku, već je to zavlačio mjesecima, dok se nije došlo blizu izbora. Toliko mogu reći", rekla je Grabar-Kitarović.

Ovo zvuči kao, s obzirom da se radilo o godini u kojoj sam i ja bio premijer, dakle 2015. u kojoj su se mandati gospođe Kitarović i mene preklapali, o nečemu o čemu ja nemam pojma. I uopće ne znam što je to gospodin Lozančić mogao dogovoriti ne znam gdje i kako i bilo kime, a da ja to ne znam. Jer sve što smo radili Lozančić i ja od ranije u tih godinu dana gospođe Kitarović je znala, o tome je bila informirana. E, to su stvari o kojima ovdje ne možemo govoriti jer su zaista u hrvatskom nacionalnom i sigurnosnom interesu", rekao je Milanović, na što je Grabar-Kitarović uzvratila: "E upravo na to mislim."

Milanović je završio da je ona Lozančića ružno i osvetnički najurila jer joj je očito zbog nečega smetao.