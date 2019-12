Urednica vanjske politike i komentatorica Nove TV Ivana Petrović objasnila je predsjedničku funkciju i otkrila svoje iskustvo izvještavanja izvan zemlje. Reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak prisjetio se ponekih anegdota iz stožera u izbornoj noći.

Važnost izlaska na predsjedničke izbore najbolje se vidi iz predsjedničke funkcije, koja nije zanemariva. Koliko predsjednik ili predsjednica može utjecati na zbivanja iz svoj pozicije, pojasnila je Ivana Petrović.

Reporterka Dnevnika Nove TV objasnila je i koje ovlasti ima predsjednik države. ''Najvažnije predsjedničke ovlasti su te da je Predsjednik vrhovni zapovjednik oružanih snaga, u miru ograničeno, u ratu neograničeno. Ukazom dodjeljuje najviše vojne činove, sukreator je vanjske politike što je jedna od vrlo konkretnih ovlasti, supotpisuje i na neki način sukreira sigurnosnu politiku Republike Hrvatske, samim tim što supotpisuje šefa tajne službe, odnosno SOA-e.

Predsjednik je čuvar Ustava i ustavnog poretka što znači da u slučaju referenduma, a vidim da to neki kandidati najavljuju, Predsjednik prema preporuci Venecijanske komisije može samo jednom izreći svoj stav o referendumskom pitanju i nakon toga se povući. Predsjednik ne može stajati na strani jedne društvene skupine i jurišati protiv druge.

Nadalje, Predsjednik raspisuje izbore. Onome tko donese najveći broj potpisa saborskih zastupnika koji je potreban za formiranje Vlade, povjerava mandat za sastavljanje Vlade. Predsjednik može predložiti Vladi zajedničku tematsku sjednicu Vlade i svaki zakon koji mu dođe na stol i koji parlament izglasa, mora potpisati, ali ima osam dana vremena da taj zakon pošalje Ustavnom sudu na preispitivanje ustavnosti'', ističe Petrović.

''Puno je anegdota iz izbornih stožera''

Ivana Petrović pratila je mnoge političke događaje izvan zemlje, a najviše joj je u sjećanju ostao referendum u Škotskoj: ''To je bila jedna fantastična kampanja koja je bila vrlo smislena, ciljana, vrlo jasna i nakon koje i tijekom koje su svi znali reći zbog čega su za ostanak Škotske u Ujedinjenom Kraljevstvu ili zbog čega su protiv ostanka Škotske u Ujedinjenom kraljevstvu i to svi bez razlike. Anketirala sam tada puno ljudi na ulicama Edinbugra, od čistača na ulicama, preko svirača gajdi do akademika.''

Među najupečatljivijim događajima iz izborne noći su izvještavanja iz stožera. Reporter Andrija Jarak iza sebe ima ih mnogo.

''Puno je anegdota iz izbornih stožera. Rekao bih da je najznačajnije da u stožeru gdje može stati 300 ljudi, dođe njih 1000. Uvijek dođe tri puta više ljudi nego što ih može stati, uvijek je gužva, svi su užurbani. Osobno mi je najzanimljivije kada dobivaju podatke s terena, hodaju okolo s fasciklima i govore da su pobijedili tu i tu. U svim je stožerima tako. Kada se oglasi Državno izborno povjerenstvo ta atmosfera, ovisno o rezultatu, naglo splasne'', kaže Jarak.

